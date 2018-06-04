Романа Сущенка в Росії засудили до 12 років колонії суворого режиму

Московський міський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму громадянина України Романа Сущенка за шпигунство у Росії.Громадянина України Романа Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство в Росії. Відповідне рішення ухвалив у понеділок, 4 червня, Московський міський суд, передає інформаційна агенція "Інтерфакс".

Процес у справі щодо Сущенка відбувався в закритому режимі, тож суд оголосив лише вступну та заключну частини вироку. Під час дебатів сторін обвинувачення просило призначити українському журналістові покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму. Захист наполягав натомість на невинуватості підсудного, який, на думку адвокатів, став жертвою провокації.

Нагадаємо, про затримання Сущенка співробітниками російських спецслужб під час нібито "шпигунської акції" в Москві стало відомо в жовтні 2016 року. Йому пред'явили обвинувачення у шпигунстві, а згодом Лефортовський суд Москви санкціонував тримання його під вартою.

Захисник Марк Фейгін стверджує, що Сущенко, який упродовж шести років проживав у Франції як паризький кореспондент агентства новин "Укрінформ", неодноразово відвідував Росію, а під час затримання перебував там в особистих справах - у Росії він має родичів.

У Києві затримання Сущенка розцінюють як провокацію, а обвинувачення в шпигунстві вважають надуманими.