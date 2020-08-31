Роман Сущенко заявив, що йде на вибори від "Європейської солідарності"

Відомий політв'язень Кремля Роман Сущенко під час свого виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність" заявив, що буде балотуватися на місцевих виборах від цієї політичної сили.

Він пояснив це тим, що розділяє цінності партії. Сущенко зазначив, що знаходитися на майданчику з'їзду є для нього великою честю.

"Серед вас є люди, чия підтримка допомогла мені якнайшвидше вирватися з пазурів окупанта. Після звільнення я вирішив зачекати, осмислити усе і усвідомити деякі серйозні речі. Важливо, що очікування оцінюється не тривалістю, а якістю. Той, хто вміє чекати, той перемагає. Сьогодні я пишаюся, що завдяки вам я вижив і сьогодні тут серед вас. Ми дихаємо в унісон", – сказав Сущенко.

Також він зазначив, що в тяжкі часи українці іноді втрачають здатність мислити тверезо і критично.

"Ті, хто думає будувати стіни, на жаль, не думають про мости. "Європейська Солідарність" – це та політична сила, яка будує мости гідності, патріотизму, мости відповідальності, демократії і справедливості. Мені дуже імпонує, що всі ми об’єднані неподільністю на раси, на релігії і на стать", – сказав колишній політв'язень.

Він підкреслив, що розділяє цінності "Європейської Солідарності" і пояснив, що саме має на увазі.

"Це відповідальна, відкрита, правова, суверенна держава. Це прозора і чесна влада, це успішні громадяни, це сильні громади, потужна армія, ефективні спецслужби. Це інновації, традиції, екологічна, здорова земля. Це щасливі родини, батьки і діти. Я за Україну без дилетантизму і популізму. Нехай Бог нам допоможе і дасть розуму зрозуміти, що ми можемо зробити і дасть мудрості і мужності відмовитися від того, чого ми зробити не можемо. І головне – відрізнити одне від одного", – резюмував Сущенко.

Голова фракції "Європейської солідарності" в ВР Ірина Герщенко в Facebook уточнила, що Сущенко очолить список "ЄС" до Черкаської обласної ради.

"Європейська Солідарність" оновлюється і об'єднує. До команди приєднуються ідеологічно наші. Сильні, мужні, які розуміють ключові виклики, які стоять перед країною. Готові боротися і перемагати. Роман Сущенко – він очолить список "ЄС" до Черкаської облради. Пишаюся земляком!"- написала Геращенко.

Роман Сущенко очолить список "Європейської солідарності" до Черкаської облради. Facebook Ірини Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентська фракція "Європейська солідарність" в понеділок, 31 серпня, провела з'їзд. Захід розпочався в Києві о 17:15 і тривав близько двох годин.

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