"Роги б обламав": Гриценко поставив на місце Смешка за погрози

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко жорстко погамував голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, який накинувся з кулаками на Дмитра Добродомова за лаштунками токшоу.

В ефірі шоу "Свобода слова" на ICTV політик присоромив Смешка за неналежну поведінку і зазначив, що у новій Верховній Раді не місце таким людям (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені соромно за такого генерала, який не може відповісти на запитання, яке ставиться у студії відкрито, публічно, на всю країну, а потім з охоронцем беруть за барки і застосовують фізичну силу. Спробував би до мене застосувати, я б роги швидко обламав би", – обурився Гриценко.

Він також звинуватив Смешка у тому, що свої КДБівські замашки той демонструє тоді, коли поруч немає жодних свідків.

"Якби підійшов до Добродомова і спробував вдарити, отримав би одразу. Вони там (поза ефіром. – Ред.). Я попереджаю: таким у парламенті роги обламають швидко. Якщо ви ще туди потрапите", – жорстко звернувся лідер "Громадянської позиції" до кандидата у нардепи, котрий зганьбився.

Пізніше Гриценко прокоментував подію і на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що "Сила і честь" генерала-спецслужбіста Смешка насправді виявилися слабкістю і підлістю.

"Нічого кращого не придумав, як підло, за лаштунками студії під час реклами, нацькувати свого охоронця на представника нашої команди. Натиснути фізично, закрити рота? Не вдасться! Ці підлі спецслужбістські штучки собі залиште. У студії (не за лаштунками) генерала я твердо попередив: ще один такий підлий вчинок – роги обламаю. Без охоронця", – пригрозив Смешку Гриценко.

Анатолій Гриценко Скріншот відео

На скандал відреагувала і кандидат у народні депутати від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала досить жорсткий пост про Смешка і рознесла його спробу діяти на опонентів силою.

"Я не знаю, яку "честь" має офіцер, який у 2014 році замість фронту займався хіба що своїм працевлаштуванням на високі посади, тоді як реальні офіцери створювали батальйони і брали відповідальність. Не знаю, про яку "честь" можна говорити у Смешка, який фізично накинувся в кулуарах "Свободи слова" на Дмитра Добродомова з кулаками і охоронцем. А потім в ефірі зображував "здивування". Не знаю, які "нові обличчя" і "силу" веде в парламент Смешко, якщо в його списку – колишній начальник Генштабу Володимир Замана", – обурюється вона.

Сюмар нагадала, що, за даними військової прокуратури, саме при Замані були розформовані зенітно-ракетні дивізіони, озброєні ракетними комплексами С-300, а також 19 авіаційних військових частин. В результаті українська армія фактично була позбавлена можливості захищати країну від агресора.

"Це про "новизну і честь"... І нічого про майбутнє. Українська політика як вона є", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Громадянська позиція" Гриценка, згідно з кількома соціологічними дослідженнями, набирає майже 4,5%. Якщо виборець Гриценка прийде на дільниці, за низької явки партія набере більш ніж 5% і зайде у Раду.

Тим часом у "Силі і честі" назрів великий конфлікт. Батьки-засновники політичної сили були повністю усунуті від управління. Перші ж місця у списку на позачергові парламентські вибори 2019 року були продані повністю "чужим" людям, які жодного відношення до неї раніше не мали.

Також спливли скандальні факти з біографії Смешка. За інформацією ЗМІ, обіймаючи високі посади, він засвітився у багатьох корупційних схемах.

Покровителем Смешка вважається не хтось, а сам кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. За інформацією журналіста Ростислава Мазуренка, раніше політик промишляв торгівлею зброєю. Навіть на посаду глави СБУ він входив із кримінальною справою на найближчих "сподвижників" (Юрія Прокоф'єва, Олександра Сарнацького і Олександра Галакі) за підробку документів на ввезені контрабандою пістолети. Зазначається, що Медведчуку довелося тричі телефонувати генпрокурору, щоб ГПУ закрила справу.

У 2000 році СБУ порушила щодо Ігоря Смешка кримінальну справу за ст. 56 тодішнього КК (зрада батьківщині у формі шпигунства). Як з'ясувалося, працюючи військовим, військово-морським і військово-повітряним аташе з питань оборони України у США з 1992 по 1995 рік Смешко був завербований спецслужбами США як так званий "агент впливу". Також українськими фахівцями були виявлені рахунки, відкриті у банках США під час його перебування на посаді військового аташе.

Призначення на посаду глави СБУ відбулося вже за голови адміністрації президента Віктора Медведчука, коли чи не всі ключові вищі призначення в Україні узгоджувалися у Москві. З огляду на важливість посадової позиції Смешка його "зміцнили" іншим ставлеником Медведчука – Володимиром Сацюком, який став заступником тодішнього глави СБУ.

Саме ці двоє силовиків стали ініціаторами вечері на дачі Сацюка у вересні 2004 року, на яку був запрошений і там же, ймовірно, отруєний діоксином кандидат у президенти від опозиції Віктор Ющенко.

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