Родини Небесної Сотні закликали главу Офісу президента Богдана не захищати вбивць Героїв Майдану

Громадська організація "Родини Небесної Сотні" обурена заявою глави Офісу президента Андрія Богдана, який вважає, що протести проти реєстрації кандидатом у народні депутати ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва — політична акція.

Активісти закликали представників президента не захищати політиків, які можуть бути причетними до вбивств на Майдані. Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

"Ми, рідні загиблих Героїв Небесної Сотні під час Революції Гідності, глибоко обурені заявами глави Офісу президента Богдана, який сьогодні захищає вбивць наших дітей. Який вважає, що боротьба проти сепаратистів — це "передвиборчий піар", — наголошується у заяві.

Майдан Еtcetera

Представники родин Героїв Небесної Сотні вважають, що "Клюєв — це не просто сепаратист".

"Це злочинець, який має сидіти на лаві підсудних разом із Януковичем за страшні злочини проти народу України. Клюєв і такі, як він, зрадили свою Батьківщину, принесли в Україну війну і смерть. І це — очевидні речі, що не потребують ні доказів, ні обговорень", — йдеться у повідомленні.

Громадські активісти запропонували Богдану прийти до родичів загиблих під час Революції Гідності, а також до поранених бійців і подивитися їм в очі.

"По який бік фронту ви знаходитесь, пане Богдане?" — запитали активісти.

В організації наголосили, що вони ніколи не змиряться з тим, "щоб убивці, відсидівши п'ять років у Москві, тепер повернулися до України і називалися народними депутатами".

"Це плювок в очі народу! Це цинічне знущання знад народної пам'яті", — вважають представники родин Небесної Сотні.

Громадські активісти закликали главу Офісу президента не забувати про Майдан, який "виносив всіх ворогів України".

"Не робіть так, щоб виніс і вас", — попередили в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати колишнього главу Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

МВС, ГПУ і Верховний суд звернулися до ЦВК щодо Клюєва.

Центральна виборча комісія зняла з виборів до Верховної Ради колишнього главу адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

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