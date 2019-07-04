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Родини Небесної Сотні закликали главу Офісу президента Богдана не захищати вбивць Героїв Майдану

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Громадська організація "Родини Небесної Сотні" обурена заявою глави Офісу президента Андрія Богдана, який вважає, що протести проти реєстрації кандидатом у народні депутати ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва — політична акція.

Активісти закликали представників президента не захищати політиків, які можуть бути причетними до вбивств на Майдані. Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

"Ми, рідні загиблих Героїв Небесної Сотні під час Революції Гідності, глибоко обурені заявами глави Офісу президента Богдана, який сьогодні захищає вбивць наших дітей. Який вважає, що боротьба проти сепаратистів — це "передвиборчий піар", — наголошується у заяві.

Майдан

Майдан

Еtcetera

Представники родин Героїв Небесної Сотні вважають, що "Клюєв — це не просто сепаратист".

"Це злочинець, який має сидіти на лаві підсудних разом із Януковичем за страшні злочини проти народу України. Клюєв і такі, як він, зрадили свою Батьківщину, принесли в Україну війну і смерть. І це — очевидні речі, що не потребують ні доказів, ні обговорень", — йдеться у повідомленні.

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Громадські активісти запропонували Богдану прийти до родичів загиблих під час Революції Гідності, а також до поранених бійців і подивитися їм в очі.

"По який бік фронту ви знаходитесь, пане Богдане?" — запитали активісти.

В організації наголосили, що вони ніколи не змиряться з тим, "щоб убивці, відсидівши п'ять років у Москві, тепер повернулися до України і називалися народними депутатами".

"Це плювок в очі народу! Це цинічне знущання знад народної пам'яті", — вважають представники родин Небесної Сотні.

Громадські активісти закликали главу Офісу президента не забувати про Майдан, який "виносив всіх ворогів України".

"Не робіть так, щоб виніс і вас", — попередили в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати колишнього главу Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

  • МВС, ГПУ і Верховний суд звернулися до ЦВК щодо Клюєва.

  • Центральна виборча комісія зняла з виборів до Верховної Ради колишнього главу адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

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Тема
Розстріли на Майдані
Особи
Андрій КлюєвАндрій Богдан
Місце
Україна
Теги
МайданНебесна Сотня
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Закон Порядок
Закон Порядок
когда суд был ,неужели Клюев виноват?
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Питон Каа
Питон Каа
Кому нужна была стрельба на Майдане? Действующей на тот момент власти? В последнюю очередь. Стрельба на Майдане была нужна тем, кто в результате вооруженного переворота стремился захватить власть на Украине. После того, как Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции в присутствии иностранных послов, для тех, кто стремился захватить власть в свои руки возникла реальная угроза, что снижение накала страстей может помочь Януковичу удержать власть, либо на предстоящих выборах украинцы выберут не их. Вот тогда и возникли эти снайперы, которые стреляли в обе стороны. Классика цветных революций.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все правильно. Я считаю что эту пощечину все поклонники Небесной Сотни получит заслуженно. Люди погибли за зря. Потому что вы не продолжили борьбу, а все пустили на самотек и отдав косячнику Пете и Ко в управление. А начатое надо было доводить до конца, но теперь расхлебывайте последствия ваших пассивных ожиданий. Это будет вам уроком, что не ждите и ненадейтесь на кого-то. Все сами.
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Закон Порядок
Закон Порядок
Бешенство Ватки, все претензии к Госдепу США.
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