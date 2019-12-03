"Робить ставку на сильних": військовий експерт оцінив плани Зеленського повернути Крим

Президент України Володимир Зеленський у питанні повернення анексованого Криму робить ставку на США, проте залишається відкритим питання, чи готові американці йому допомагати.

Про це розповів в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, оцінюючи заяву Зеленського про необхідність переговорів щодо статусу Криму.

"Наша позиція в тому, що Крим анексований і це частина України як держави. Звичайно, він має повернутися. Питання термінів і як цього досягти. Мені здається, єдина стратегія, яка триває і від попередньої влади, це чекати, що щось трапиться, відбудуться якісь події. Санкції введені, вони досить неприємні для Криму і для Росії в частині кримського питання. Постачання води поки ніхто не відновлює", – заявив військовий експерт.

За його словами, Україна не може обговорювати питання миру з Росією без повернення Криму.

Коментуючи плани Зеленського залучити США до переговорів щодо Криму, Мусієнко зазначив: "Він, напевно, думає, що президенти змінюються, вибори завершуються, а американська політика зберігається більш-менш послідовною. Зараз США – найсильніший гравець у світі, це треба визнати. Їх тиск на Росію найдієвіший – і санкційний, і політичний. Крім того, військова допомога Україні є. Тому зрозуміло, що він робить ставку на сильних. Інше питання – наскільки зараз американці готові до цього".

"Ми часто чуємо від представників американського істеблішменту – подивіться приклад країн Балтії. Ми знаємо, скільки вони були, як кажуть представники Латвії або Литви, окуповані Радянським Союзом. Американці і багато країн світу цього не визнавали, але цей факт проіснував дуже довго. Треба розуміти, що якщо чекати, то чекати доведеться довгий час", – наголосив експерт.

vchaspik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський захотів провести переговори про долю анексованого Криму з Росією і США.

У відповідь прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що нинішній статус Криму обговоренню не підлягає.

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