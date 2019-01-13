Роберт Де Ніро зізнався, що неспроможний зіграти Трампа

До будь-якого персонажа, якого йому доводилося грати, Роберт Де Ніро міг відчути емпатію. Але з Дональдом Трампом це просто неможливо, визнав зірковий кіноактор.Зірковий голлівудський кіноактор Роберт Де Ніро визнав, що ніколи не зможе зіграти президента США Дональда Трампа. Про це він розповів у інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 13 січня.

"До кожного образу, якого граю, я завжди відчуваю бодай якусь емпатію", - каже кінозірка. За словами Роберта Де Ніро, перш ніж увійти в роль, він намагається розглянути образ свого майбутнього героя з усіх боків, поки не знайде в ньому те, що могло б поєднати його на рівні емоцій з цим образом.

"Щодо Трампа, то я щодня роблю повторну спробу виявити бодай дещицю того, що могло б викликати в мене якусь емпатію. Але мені не вдається. Це неможливо. Трамп для мене був і залишається вкрай несимпатичним", - розповів Де Ніро.

Якщо хтось запропонує йому коли-небудь зіграти Трампа, то відповідь на це буде одна: "Ніколи", - переконує голлівудська знаменитість.

Роберт де Ніро раніше не раз відкрито виступав проти президента США Дональда Трампа. Приміром, у червні 2018 року Де Ніро публічно образив Трампа на сцені під час вручення театральної премії "Тоні".

В інтерв'ю Bild am Sonntag Де Ніро розповів про свої причини такого ставлення до Трампа. "Я просто такий сердитий на нього (на Дональда Трампа. - Ред.). Він настільки непростимо жахливий", - стверджує кіноактор. Крім того, на погляд Де Ніро, Трамп становить небезпеку для США, демократії та багатьох цінностей, котрі важливі для американців. "Він цілком аморальний", - запевнив Роберт Де Ніро, наголосивши, що Америка потребує іншого політичного лідера, спроможного знову об'єднати людей.

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