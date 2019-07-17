РНБО відповіла секретними заходами на випад Путіна з паспортами

У Раді національної безпеки й оборони України запланували секретні заходи як реакцію на указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення отримання паспортів Росії для всіх жителів Донецької і Луганської областей.
Про це в РНБО розповіли у відповідь на запит "Новостей Донбасса".
У відомстві поділилися, що органи державної влади врахували загрози від видачі паспортів Росії на Донбасі і вже внесли на розгляд РНБО свої пропозиції щодо протидії цим загрозам.
РНБО відповіла на випад Путіна з паспортами
"Інформація про згадані заходи відноситься до державної таємниці і має ступінь секретності відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці", – наголосили в РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін у кінці квітня підписав указ, який дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.
13 червня стало відомо, що в Євросоюзі також мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає на Донбасі.
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