РНБО відповіла секретними заходами на випад Путіна з паспортами

У Раді національної безпеки й оборони України запланували секретні заходи як реакцію на указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення отримання паспортів Росії для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

Про це в РНБО розповіли у відповідь на запит "Новостей Донбасса".

У відомстві поділилися, що органи державної влади врахували загрози від видачі паспортів Росії на Донбасі і вже внесли на розгляд РНБО свої пропозиції щодо протидії цим загрозам.

РНБО відповіла на випад Путіна з паспортами

"Інформація про згадані заходи відноситься до державної таємниці і має ступінь секретності відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці", – наголосили в РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент РФ Володимир Путін у кінці квітня підписав указ, який дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.

Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.

13 червня стало відомо, що в Євросоюзі також мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає на Донбасі.

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