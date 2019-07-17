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РНБО відповіла секретними заходами на випад Путіна з паспортами

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У Раді національної безпеки й оборони України запланували секретні заходи як реакцію на указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення отримання паспортів Росії для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

Про це в РНБО розповіли у відповідь на запит "Новостей Донбасса".

У відомстві поділилися, що органи державної влади врахували загрози від видачі паспортів Росії на Донбасі і вже внесли на розгляд РНБО свої пропозиції щодо протидії цим загрозам.

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РНБО відповіла на випад Путіна з паспортами

РНБО відповіла на випад Путіна з паспортами

"Інформація про згадані заходи відноситься до державної таємниці і має ступінь секретності відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці", – наголосили в РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
РНБО російські паспорти
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Каждая страна сама вправе определять как и кому предоставлять свое гражданство. Это внутреннее дело страны устанавливающей этот порядок. Так что украина может выдохнут и отправляться в пешее эротическое путешествие
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Podyu Roman
Podyu Roman
Крымчанин Юрий, не 3.14зди! Верховенство права, а именно верховенство Конституции Украины над Конституцией Автономии. Свои демагогии расскажешь парторгу и шарию. Вы вне закона. Крым = оккупированная территория.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Podyu Roman, ваша "Конституция" была растоптана майданутым стадом и поэтому Крым как государственное образование (автономия это одна из форм государственности) имел полное право самому решать как ему жить дальше. Что мы и сделали! Так что украина - прощай!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЕВРОСОЮЗУ ДЛЯ СПРАВКИ: "Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Статья 15 1. Каждый человек имеет право на гражданство. 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или ПРАВА ИЗМЕНИТЬ СВОЁ ГРАЖДАНСТВО."
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2 з 4 відповідей | показати всі
Podyu Roman
Podyu Roman
Бурмистров Вадим, Солженицын, Корчной, Вишневская, Троцкий, Любимов. Это факт. Вспоминай царя петрушку. И окно, которое вам закрывают. Учи историю, тролль.
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Podyu Roman
Podyu Roman
Бурмистров Вадим, "Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства". Сколько диссидентов было выброшено за границу ссср? И гражданства лишили.
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2
Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТАМ ДЛЯ СПРАВКИ: "Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Статья 15 1. Каждый человек имеет право на гражданство. 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или ПРАВА ИЗМЕНИТЬ СВОЁ ГРАЖДАНСТВО."
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5
Podyu Roman
Podyu Roman
Трубицын Александр, трупицын, лапоть, не пытайся даже.
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