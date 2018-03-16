"Рівнятися на Савченко": з'явилися деталі бійки Гончаренка та Івченка

Народний депутат від фракції Блока Порошенко Олексій Гончаренко назвав "цілком звичайним явищем у політиці" свою бійку з депутатом від фракції "Батьківщина" Вадимом Івченком.

"Особливо серйозного нічого не сталося. Мабуть депутати "Батьківщини" намагаються рівнятися на Надію Савченко і якось її перевершити такими вчинками. І, в принципі, що за депутат без бійки", - сказав Гончаренко "Українській правді".

На питання про причину інциденту, він відповів що складно відповісти, що послужило причиною.

"Причиною можна назвати тільки неадекватну поведінку Івченка", - додав член БПП.

У свою чергу, Івченко заявив, що причиною бійки стала образа з боку Гончаренка і якоїсь жінки. Якої саме жінки, він не став уточнювати.

"Він образив мене особисто на всю країну. Це останні слова. Ви можете з ефіру вирізати і почути, коли я на реальну правду ... коли Блок Порошенка фактично заблокував прийняття закону, який, точніше, удосконалює Кримінально-процесуальний кодекс від "поправок Лозового", - сказав він в ефірі "Прямого".

"Я сказав, що Блок Порошенка дав 48 тільки голосів, і це факт. Тому що ми за цим стежили ... На що він мені сказав образливу річ на всю країну. Я зробив йому зауваження. Але потім зробив образу не тільки в мою сторону", - розповів депутат від "Батьківщини".

Як повідомляв "Обозреватель", у кінці грудня 2017 року в Маріуполі позафракційний народний депутат побив поліцейського.