КСУ здивував несподіваною заявою про указ Зеленського про розпуск Ради

Конституційний суд України продовжує розгляд указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.

Така заява з'явилася на сайті КСУ у четвер, 20 червня, після того, як було оголошено, що указ Зеленського був конституційним.

Особливе занепокоєння в КСУ висловили в зв'язку з тим, що у ЗМІ і соцмережах активно поширюється інформація про наслідки рішення суду, до чого долучилися також державні діячі і політики. "Зокрема, лунають заклики до невиконання рішення Конституційного Суду, притягнення до відповідальності суддів за прийняте ними рішення, а також інші категоричні заяви, що неприпустимо в правовій державі", – йдеться в повідомленні.

"Ситуація, що створюється довкола ухвалення рішення Конституційного Суду України у цій справі, викликає глибоку занепокоєність", оскільки вона "дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в країні та допускає здійснення неправомірного впливу на КСУ загалом і окремих суддів Конституційного суду зокрема", – заявили в прес-службі.

Ілюстрація, Зеленський і КСУ колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 червня Конституційний суд України перейшов до розгляду в закритому режимі слухання щодо конституційності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) зазначеного указу президента надійшло в КС 24 травня. Нардепи вважали, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

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