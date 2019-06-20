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КСУ здивував несподіваною заявою про указ Зеленського про розпуск Ради

15.6тЧитати матеріал російською

Конституційний суд України продовжує розгляд указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.

Така заява з'явилася на сайті КСУ у четвер, 20 червня, після того, як було оголошено, що указ Зеленського був конституційним.

Особливе занепокоєння в КСУ висловили в зв'язку з тим, що у ЗМІ і соцмережах активно поширюється інформація про наслідки рішення суду, до чого долучилися також державні діячі і політики. "Зокрема, лунають заклики до невиконання рішення Конституційного Суду, притягнення до відповідальності суддів за прийняте ними рішення, а також інші категоричні заяви, що неприпустимо в правовій державі", – йдеться в повідомленні.

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"Ситуація, що створюється довкола ухвалення рішення Конституційного Суду України у цій справі, викликає глибоку занепокоєність", оскільки вона "дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в країні та допускає здійснення неправомірного впливу на КСУ загалом і окремих суддів Конституційного суду зокрема", – заявили в прес-службі.

КСУ здивував несподіваною заявою про указ Зеленського про розпуск Ради

Ілюстрація, Зеленський і КСУ

Ілюстрація, Зеленський і КСУ

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 червня Конституційний суд України перейшов до розгляду в закритому режимі слухання щодо конституційності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

  • Президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

  • Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) зазначеного указу президента надійшло в КС 24 травня. Нардепи вважали, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниКонституційний суд України
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Скирда Женя
Скирда Женя
спецмашина с деньгами для суда застряла в пробке?))))))))))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а памперсы в кс не завезли, похоже...\
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