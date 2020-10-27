У Зеленського пообіцяли зберегти відповідальність за незаконне збагачення

Президент України Володимир Зеленський обов'язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити постійну й максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Такою заявою пресслужба Офісу президента відреагувала на рішення Конституційного Суду за поданням народних депутатів щодо скасування відповідальності за незаконне збагачення. Реакція була опублікована на офіційному сайті відомства 27 жовтня.

Як випливає з тексту, глава країни готовий ініціювати відновлення антикорупційних інструментів у законодавстві, якщо їх скасують.

В ОП наголосили, що повний текст судової ухвали ще не оприлюднено, "але суспільство вже почуло чимало спекулятивних політичних заяв, які суттєво спотворюють позицію держави і президента".

Нульову толерантність до будь-яких проявів корупції та справжню незалежність судової гілки влади в Зеленського назвали основами конкурентоспроможної держави.

"Президент не раз наголошував на беззаперечній цінності для нашої держави цих основних принципів. Сьогодні [27 жовтня] Конституційний Суд ухвалив рішення, яке має безпосередній стосунок до створення в країні системи максимальної прозорості державного управління й місцевого самоврядування", – йдеться в повідомленні.

Вказується, що держава створила систему електронного декларування та контролю статків посадових осіб і депутатів.

"Елементами цієї системи є не лише обов’язок визначених законом осіб декларувати майно та доходи, а й відповідальність за недостовірне декларування, а також контрольні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

До сьогодні ця система працювала ефективно, нарешті показавши українському народу, чим насправді володіють політики, та дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства", – нагадали в ОП.

Відомство наголосило, що "немає жодного шансу" зупинити рух України до максимальної прозорості та доброчесності в політиці.

"На жаль, в Україні все ще є "бізнесмени від політики", які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи повинні бути під контролем, а значить – чесними. Але, незважаючи на протидію, відповідні інструменти в законодавстві України буде збережено або в крайньому разі відновлено. Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично", – заявила пресслужба.

ОП зазначив, що усвідомлює, що рішення Конституційного Суду остаточні та не підлягають оскарженню.

"Але остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, є також і прагнення України до повноцінного приєднання до європейських та євроатлантичних структур. Невіддільною частиною цього прагнення є обов’язок подолати корупцію в Україні, зробивши національну політику чистою", – сказано в тексті.

Відомство підсумувало, що українські чиновники й депутати і далі декларуватимуть своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їх перевірки та притягнення порушників до відповідальності.

"Закон в Україні – один для всіх. Навіть для тих політичних сил і діячів, яким хочеться підірвати систему електронного декларування", – сказали в ОП.

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