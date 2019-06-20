Рішення КС щодо виборів в Раду: Порошенко зробив заяву

Петро Порошенко відреагував на рішення Конституційного суду щодо позачергових парламентських виборів в Україні у 2019 році.
За його словами, справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів. Про це лідер "Європейської солідарності" написав у Twitter.
Петро Порошенко
Twitter АПУ
"Справжній державник має виконувати рішення Конституційного суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився", – написав Порошенко.
Справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів. Справжній державник має виконувати рішення Конституційного Суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився.— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2019 г.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко закликав президента України зібрати РНБО. Причиною став позов української філії РПЦ про скасування державної реєстрації автокефальної ПЦУ.
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