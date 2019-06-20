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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Рішення КС щодо виборів в Раду: Порошенко зробив заяву

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Петро Порошенко відреагував на рішення Конституційного суду щодо позачергових парламентських виборів в Україні у 2019 році.

За його словами, справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів. Про це лідер "Європейської солідарності" написав у Twitter.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Twitter АПУ

"Справжній державник має виконувати рішення Конституційного суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився", – написав Порошенко.

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Нагадаємо, Конституційний суд України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ​​​​Петро Порошенко закликав президента України зібрати РНБО. Причиною став позов української філії РПЦ про скасування державної реєстрації автокефальної ПЦУ.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Теги
Партія "Європейська солідарність"Конституційний суд України
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
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леня зе
леня зе
годовь дуплишо
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