Рішення КС щодо виборів в Раду: Порошенко зробив заяву

Петро Порошенко відреагував на рішення Конституційного суду щодо позачергових парламентських виборів в Україні у 2019 році.

За його словами, справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів. Про це лідер "Європейської солідарності" написав у Twitter.

Петро Порошенко Twitter АПУ

"Справжній державник має виконувати рішення Конституційного суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився", – написав Порошенко.

Справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів. Справжній державник має виконувати рішення Конституційного Суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2019 г.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ​​​​Петро Порошенко закликав президента України зібрати РНБО. Причиною став позов української філії РПЦ про скасування державної реєстрації автокефальної ПЦУ.

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