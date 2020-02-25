Відновлять на посадах і виплатять зарплату? Малюська пояснив наслідки рішення ЄСПЛ щодо люстрації

В Україні планують створити комісію, яка розглядатиме скарги чиновників, які вважають свою люстрацію неправомірною.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи постанову Європейського суду з прав людини про порушення прав звільнених за українським законом "Про очищення влади".

"Також буде розглядатися можливість відновлення на посаді (при її наявності) і виплати різниці між втраченим і реальним заробітком.

Описаний вище механізм не застосовуватися до категорії громадян, чия люстрація була обґрунтованою", – написав Малюська.

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Міністр підкреслив, що влада "не сидітиме склавши руки, а зробить все, щоб забезпечити права громадян і збереження механізму люстрації, хоча і в обмеженому вигляді".

Він пояснив, що ЄСПЛ не визнавав люстрацію цілком неправомірною, а тільки її надмірний обсяг.

"Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не робили", – написав Малюська.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні міністр юстиції України Денис Малюська опублікував чергове дивне фото. На знімку він читає книгу, стоячи на руках.

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