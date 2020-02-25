Відновлять на посадах і виплатять зарплату? Малюська пояснив наслідки рішення ЄСПЛ щодо люстрації

В Україні планують створити комісію, яка розглядатиме скарги чиновників, які вважають свою люстрацію неправомірною.
Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи постанову Європейського суду з прав людини про порушення прав звільнених за українським законом "Про очищення влади".
"Також буде розглядатися можливість відновлення на посаді (при її наявності) і виплати різниці між втраченим і реальним заробітком.
Описаний вище механізм не застосовуватися до категорії громадян, чия люстрація була обґрунтованою", – написав Малюська.
Рішення ЄСПЛ щодо люстрації: Малюська пояснив наслідки
Колаж
Міністр підкреслив, що влада "не сидітиме склавши руки, а зробить все, щоб забезпечити права громадян і збереження механізму люстрації, хоча і в обмеженому вигляді".
Він пояснив, що ЄСПЛ не визнавав люстрацію цілком неправомірною, а тільки її надмірний обсяг.
"Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не робили", – написав Малюська.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні міністр юстиції України Денис Малюська опублікував чергове дивне фото. На знімку він читає книгу, стоячи на руках.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Люстрація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".