"Результату не бачу": Розенко спрогнозував відставку Кабміну

Кабінет міністрів Олексія Гончарука може відправитися у відставку за підсумками нинішнього опалювального сезону.

Таку думку озвучив в ефірі ObozTV колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, оцінюючи роботу нинішнього уряду.

"У мене песимістичні настрої. Результату від їх двомісячної діяльності я не бачу жодного. Я також не бачу шляхів виконання тих завдань, які ставить перед ними президент України. Тому я вважаю, що після опалювального сезону, півроку максимум, сам Зеленський або кількох міністрів публічно вижене зі своїх посад, або повністю змінить склад уряду на чолі з прем'єр-міністром", – заявив Розенко.

Колишній віце-прем'єр висловив невдоволення тим, "в якому фоні сьогодні уряд працює".

"Перше селфі після призначення нового прем'єр-міністра на посаду – в п'ятницю його призначили, в суботу перший пост у Facebook – селфі з футбольного поля "робота роботою, а футбольчик за розкладом", – нагадав він.

"Друге відео розміщується 1 вересня, через два дні після призначення – прем'єр-міністр України катається на самокаті в приміщенні уряду", – зазначив колишній віце-прем'єр.

"Вони сьогодні отримали такий стан економіки від нас, що можуть в суботу в футбол пограти, з тренажерного залу фотки порозміщувати, на самокаті покататися по приміщенню уряду. Ось об'єктивна картина. Значить у них "все добре і прекрасно", коли вони можуть не думати про те, як виплатити зарплати, пенсії", – додав Розенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук назвала терміни перших можливих відставок у Кабінеті міністрів Олексія Гончарука.

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