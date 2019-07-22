Результати виборів у Раду: стало відомо, які соціологи вгадали

Перші результати голосування на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 показали, що найточнішим був прогноз Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова.

Це помітили творці Telegram-каналу "Вибори-2019". При цьому уточнюється, що під час другого туру виборів президента в 2019 році точнішими за всіх були прогнози Київського міжнародного інститут соціології (КМІС).

Вибори в Раду "112 Україна"

Так, центр Разумкова віддавав "Слузі народу" 44,4%.

Наступні прохідні партії розташовувалися таким чином:

"Опозиційна платформа – За життя" – 13,3%

"Європейська солідарність" – 7,5%

ВО "Батьківщина" – 8,5%

"Голос" – 6,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала перші результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради

Так, за даними обробки 41,7% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу" – 42,34%.

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