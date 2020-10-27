Резніков назвав "самогубством" відмову від Мінських угод

Якщо Україна вийде з Мінських угод в односторонньому порядку, це стане "самогубством", оскільки йдеться про політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив віцепрем'єр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. При цьому він зазначив, що виконати домовленості на 100% неможливо.

"Відмовлятися від "Мінська" в односторонньому порядку – це самогубство. Тому що є політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн: Німеччини, Франції, України та Росії. Лідери "нормандського формату" зустрілися минулого року 9 грудня в Парижі і домовилися про певні речі, які можна виконати, продемонструвавши, що "Мінськ" може жити", – пояснив міністр.

При цьому Резніков вважає, що на всі 100% виконати Мінські угоди неможливо хоча б тому, що спочатку потрібно взяти під контроль кордон, а вже потім проводити місцеві вибори.

"А в "Мінську" написано навпаки – йдеться про можливості і необхідність модернізації", – сказав він.

За словами міністра, Росія буде готова переглянути угоди, коли для неї стане очевидним, що Німеччина, Франція, США і Велика Британія на боці України.

"Немає жодної проблеми сісти на рівні лідерів "Нормандського формату" і переглянути "Мінськ", чесно сказати, що ось тут він працює, тут він може спрацювати, а тут він ніколи не спрацює. Давайте в спокійному режимі зробимо цю ревізію і перепишемо", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Володимир Зеленський в інтерв'ю Politico заявив про своє невдоволення форматом "мінських переговорів", а також формулюванням деяких підписаних раніше пунктів.