Консультативна рада при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яка викликав обурення серед звичайних громадян та політиків, навряд чи буде створена.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який також є першим заступником голови української делегації в ТКГ.

Олексій Резніков заявив, що про консультативну раду з ОРДЛО можна забути interfax.com.ua

"Немає відповіді (щодо ради) від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі", – зазначив він.

За словами Рєзнікова, зараз майже завершилися консультації з кандидатами, які представлятимуть окуповані райони Донецької та Луганської областей.

"Ми вже майже завершили консультації і співбесіди з кандидатами, які будуть з української сторони запрошеними представниками під час переговорів в ТКГ", – підкреслив міністр.

Резніков уточнив, що кількість представників може бути різною (8 або 16), але головне – це якість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

Це викликало різко негативну реакцію в суспільстві і політикумі. Так, проти створення цього органу виступили десятки нардепів, в тому числі від "Слуги народу".

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