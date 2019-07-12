"Революція починалася з Києва": Кличко зробив жорстке попередження Зеленському

Просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації, президент України Володимир Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан.

Адже першими його підтримали саме жителі української столиці. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко у інтерв'ю theБабель.

"Законодавчий поділ посад мера і Київської держадміністрації – нонсенс, який за пана Януковича прописали у законі "Про столицю". Мера, якого обирають кияни, президент зобов'язаний призначити головою адміністрації. Інакше він стає "англійською королевою" або людиною, яка, в кращому разі, може розрізати стрічки і покладати квіти", – обурився він.

Зеленський і Кличко "Деловая столица"

Кличко не виключив, що плани Зеленського спрямовані на те, щоб крісло голови КМДА посів генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко, який зараз балотується до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу".

Мер української столиці наголосив, що скандальні наміри президента ведуть до руйнування місцевого самоврядування та ігнорування основних принципів демократії, які притаманні всім європейським містам.

"Я звертатимуся до киян: чи хочуть вони, щоб їм зверху спускали людину, яка керуватиме містом? У цьому ключі розвиток подій може бути різним. Нагадаю, революція 2014 року розпочиналася з Києва і киян, які були не згодні з методами управління, зокрема у місті. Я не шантажую і ні на що не натякаю. Просто нагадую історію подій і про те, що не можна нехтувати громадською думкою людей, їхніми правами. Зокрема правом демократично обирати владу", – заявив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко вже говорив, що поділ повноважень обраного киянами мера і голови КМДА є позбавленням столиці місцевого самоврядування. Він дорікнув Зеленському поверненням старих методів Януковича.

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