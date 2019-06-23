ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Наступ зв усіх напрямків": Порошенко попередив про атаку реваншистів Януковича

832Читати матеріал російською

Звільнення Криму від російської окупації передбачене лише у програмі партії "Європейська Солідарність". А реваншисти з команди Януковича нині розгорнули потужні атаки на усі європейські реформи.

Таку думку висловив п'ятий президент Петро Порошенко під час відвідин Кримського кварталу та спілкування з переселенцями з анексованого Росією півострова.

Петро Порошенко відвідав Кримський квартал під Києвом

Петро Порошенко відвідав Кримський квартал під Києвом

Facebook Петра Порошенка

“По всім напрямкам – армія, мова, віра – йде наступ. Ліквідують децентралізацію, ліквідують судову систему. Ключовий реванш – це коли всі бандити Януковича зараз поприїжджали. При мені вони носа боялися показати, зараз вони відчувають себе господарями. І наша тверда і принципова позиція – ми будемо захищати наші надбання, ми будемо захищати нашу державу. Не випадково питання Криму знаходиться в програмі лише нашої партії", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко відвідав Кримський квартал під Києвом

Петро Порошенко відвідав Кримський квартал під Києвом

Facebook Петра Порошенка

Екс-президент зазначив: наразі необхідно докласти максимальних зусиль задля захисту України і здобутків останніх п’яти років.

“Зараз не можна мовчати, необхідно об’єднати усіх довкола "Європейської Солідарності", бо це єдина команда, яка здатна захистити країну і відстояти здобутки останніх п’яти років. Саме тому я не можу кинути політику і йти відпочивати, бо крім нас цього ніхто не здатен зробити”, – переконаний Петро Порошенко.

Петро Порошенко відвідав Кримський квартал під Києвом

Петро Порошенко відвідав Кримський квартал під Києвом

Facebook Петра Порошенка

Він подякував місцевим жителям за гостинність, патріотизм і віру у спільну перемогу.

Кримський квартал у передмісті Києва створили волонтери-патріоти із Криму. Зараз це домівка для десятків активістів, ветеранів і всіх, хто власними руками зміцнює Україну та бореться за повернення українського Криму. Запрошення відвідати Кримський квартал Петро Порошенко отримав під час зустрічі з севастопольськими активістами у партійному офісі у День міста Севастополь.

Нагадаємо, раніше Порошенко розповів, у чому готовий допомагати новій владній команді.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Петро ПорошенкоВіктор Янукович
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
а шо мешало этой свыне 5 лет освобождать Крым.?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Магомедова Оля
Магомедова Оля
Огpoмное cпaси6о тем, кто пoказaл мне прeкрасный сайт mekhosec.com/hj58ny Пpocто пpoйдя oпрос полyчила пoчти полyгoдовyю зaрплaтy)) Пoльзyйтeсь, покa eще eсть возможноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel