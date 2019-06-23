"Наступ зв усіх напрямків": Порошенко попередив про атаку реваншистів Януковича

Звільнення Криму від російської окупації передбачене лише у програмі партії "Європейська Солідарність". А реваншисти з команди Януковича нині розгорнули потужні атаки на усі європейські реформи.

Таку думку висловив п'ятий президент Петро Порошенко під час відвідин Кримського кварталу та спілкування з переселенцями з анексованого Росією півострова.

Петро Порошенко відвідав Кримський квартал під Києвом Facebook Петра Порошенка

“По всім напрямкам – армія, мова, віра – йде наступ. Ліквідують децентралізацію, ліквідують судову систему. Ключовий реванш – це коли всі бандити Януковича зараз поприїжджали. При мені вони носа боялися показати, зараз вони відчувають себе господарями. І наша тверда і принципова позиція – ми будемо захищати наші надбання, ми будемо захищати нашу державу. Не випадково питання Криму знаходиться в програмі лише нашої партії", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко відвідав Кримський квартал під Києвом Facebook Петра Порошенка

Екс-президент зазначив: наразі необхідно докласти максимальних зусиль задля захисту України і здобутків останніх п’яти років.

“Зараз не можна мовчати, необхідно об’єднати усіх довкола "Європейської Солідарності", бо це єдина команда, яка здатна захистити країну і відстояти здобутки останніх п’яти років. Саме тому я не можу кинути політику і йти відпочивати, бо крім нас цього ніхто не здатен зробити”, – переконаний Петро Порошенко.

Петро Порошенко відвідав Кримський квартал під Києвом Facebook Петра Порошенка

Він подякував місцевим жителям за гостинність, патріотизм і віру у спільну перемогу.

Кримський квартал у передмісті Києва створили волонтери-патріоти із Криму. Зараз це домівка для десятків активістів, ветеранів і всіх, хто власними руками зміцнює Україну та бореться за повернення українського Криму. Запрошення відвідати Кримський квартал Петро Порошенко отримав під час зустрічі з севастопольськими активістами у партійному офісі у День міста Севастополь.

Нагадаємо, раніше Порошенко розповів, у чому готовий допомагати новій владній команді.

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