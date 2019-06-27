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"Реванш не пройде!" У Порошенка зробили заяву про обшуки у Бірюкова

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"Європейська Солідарність" розцінює дії Державного бюро розслідувань щодо відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова як спробу дискредитації.

Про це йдеться у заяві політичної сили, опублікованої на офіційному сайті.

"В той час, коли голова Державного бюро розслідувань Роман Труба рапортував про відкриття кримінального провадження щодо закупівлі майна чиновниками Міністерства оборони, відбулися обшуки у розташуванні легендарної 95-ї Житомирської окремої десантно-штурмової бригади. Раніше також обшуки відбулися у помешканні відомого волонтера, громадського діяча і кандидата в народні депутати від "Європейської Солідарності" Юрія Бірюкова. Який ніколи не був чиновником і не може бути підслідним ДБР", – зазначили в партії.

У зв'язку з цим, "Європейська Солідарність" вважає дії спробою дискредитації колишнього і нинішнього командування однієї з найкращих частин Збройних сил України та намаганням послаблення її боєздатності".

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Юрій Бірюков (праворуч)

Юрій Бірюков (праворуч)

Прес-служба "Європейської солідарності"

"Європейська Солідарність" вважає, що реваншисти уже не приховують: вони мають безпосередній вплив на нову владу та контролюють правоохоронні органи. Крім того, оскільки колишній командир 95-ї бригади Герой України Михайло Забродський, як і Юрій Бірюков, входить до передвиборчого списку партії, ми розцінюємо обшуки також як демонстраційно-показовий тиск на "Європейську Солідарність", – наголошується у заяві.

У політсилі додали, що надалі стоятимуть "поряд з українськими патріотами та героями України, які продовжують навіть в цей тривожний час боронити країну від ворога, і захищати їх".

"Реванш не пройде!" – резюмували в "Європейські Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 червня у кандидата в народні депутати від "Європейської солідарності", відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова відбулися обшуки;

  • учасник бойових дій на Донбасі, член команди партії "Європейська солідарність" Олексій Петров заявив, що дії працівників ДБР щодо Юрія Бірюкова політично вмотивовані.

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Особи
Петро ПорошенкоЮрій Бірюков
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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леня зе
леня зе
пройдет пройдет.Юрий Бирюков, фигурировавший в деле о продаже с помощью его ресурсов жриц любви за границу и внезапно, после того, как стал волонтером, сумевший отдать миллионные долги, сегодня скучает. У него обыски. Разжиревший, вальяжный, без проблем посылающий тех, кто не нравится, любимчик Пети, считающий, что папик будет вечным президентом. Он, по информации правоохранителей, воровал на армии. Как неудобно получилось. Они умирали - он крал. Они возвращались инвалидами - он набивал брюхо. При этом называл "врагами" все, кто критиковал власть. Так и говорил - "враги". Но что интересно - никто из тех, кто "сражался с властью Порошенко" эти пять лет палец о палец не ударил, чтобы Бирюков сел. Сегодня опять хотят в Раду, ибо "знают, как надо". Знают, как надо - те, кого называли антиукраинскими и преследовали, те, кого в Раде не было эти пять лет. И не только знают, но и делают. У Порошенко уже визжат, орут о политрепрессиях. Будет больше, не сорвите голос.
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