"Реванш не пройде!" У Порошенка зробили заяву про обшуки у Бірюкова

"Європейська Солідарність" розцінює дії Державного бюро розслідувань щодо відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова як спробу дискредитації.

Про це йдеться у заяві політичної сили, опублікованої на офіційному сайті.

"В той час, коли голова Державного бюро розслідувань Роман Труба рапортував про відкриття кримінального провадження щодо закупівлі майна чиновниками Міністерства оборони, відбулися обшуки у розташуванні легендарної 95-ї Житомирської окремої десантно-штурмової бригади. Раніше також обшуки відбулися у помешканні відомого волонтера, громадського діяча і кандидата в народні депутати від "Європейської Солідарності" Юрія Бірюкова. Який ніколи не був чиновником і не може бути підслідним ДБР", – зазначили в партії.

У зв'язку з цим, "Європейська Солідарність" вважає дії спробою дискредитації колишнього і нинішнього командування однієї з найкращих частин Збройних сил України та намаганням послаблення її боєздатності".

Юрій Бірюков (праворуч) Прес-служба "Європейської солідарності"

"Європейська Солідарність" вважає, що реваншисти уже не приховують: вони мають безпосередній вплив на нову владу та контролюють правоохоронні органи. Крім того, оскільки колишній командир 95-ї бригади Герой України Михайло Забродський, як і Юрій Бірюков, входить до передвиборчого списку партії, ми розцінюємо обшуки також як демонстраційно-показовий тиск на "Європейську Солідарність", – наголошується у заяві.

У політсилі додали, що надалі стоятимуть "поряд з українськими патріотами та героями України, які продовжують навіть в цей тривожний час боронити країну від ворога, і захищати їх".

"Реванш не пройде!" – резюмували в "Європейські Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 червня у кандидата в народні депутати від "Європейської солідарності", відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова відбулися обшуки;

учасник бойових дій на Донбасі, член команди партії "Європейська солідарність" Олексій Петров заявив, що дії працівників ДБР щодо Юрія Бірюкова політично вмотивовані.

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