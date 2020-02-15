Головна Новини
15 лютого • оновлено в 11:00
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

За Зеленського готові проголосувати 38,4% українців – Socis

2.5т
Читати матеріал російською

Нове соцопитування жителів України показало суттєве падіння популярності чинного президента України Володимира Зеленського з моменту виборів. Водночас він залишився єдиним політиком у державі з такою кількістю підтримки виборців.

Так, центр Socis з 1 до 10 лютого провів дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні – лютий 2020" та опитав 2000 респондентів, поцікавившись, за кого вони проголосували б, якби вибори президента України відбулися найближчої неділі. Статистична похибка дослідження склала +/- 2,1%.

Відносна більшість опитаних українців (а саме 38,4%) готова була підтримати Зеленського. За лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка захотіли проголосувати 9,6%, главу політсили "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 9,3%, лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко – 7,5%, очільника політсили "Сила і честь" Ігоря Смешка – 3,9%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 2,4%.

За Зеленського готові проголосувати 38,4% українців

За Зеленського готові проголосувати 38,4% українців

Стопкор

Новини
Обійшов усіх президентів: соціологи пояснили, чому Зеленський зберіг високий рейтинг

Решту кандидатів готові були підтримати менше 2% опитаних українців. Водночас 13,3% заявили, що не брали б участі в голосуванні, а 7,8% не змогли дати відповідь.

Рейтинг українських політиків

Рейтинг українських політиків

Socis

Як повідомляв OBOZREVATEL, після другого туру виборів президента України з результатом 73,22% голосів Зеленський переміг свого опонента Порошенка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Яра Дорош
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
22
12
Смішно
4
Цікаво
18
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чехов Анатолий
Чехов Анатолий
Охлос начинает чесать репу и закатывать раскатанные на халяву губы с схлопыванием челюстей. Дальше опять на Майдан с воплями за новой халявой? Испокон веков до быдла не доходит, что не "отнять и поделить", а работать нужно и зарабатывать, чтобы иметь достойную жизнь..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а еще 35% куда слюняли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Неизлечимых депилоф еще 38% - ужас, но динамика положительная, и это радует!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги