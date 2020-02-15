За Зеленського готові проголосувати 38,4% українців – Socis

Нове соцопитування жителів України показало суттєве падіння популярності чинного президента України Володимира Зеленського з моменту виборів. Водночас він залишився єдиним політиком у державі з такою кількістю підтримки виборців.

Так, центр Socis з 1 до 10 лютого провів дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні – лютий 2020" та опитав 2000 респондентів, поцікавившись, за кого вони проголосували б, якби вибори президента України відбулися найближчої неділі. Статистична похибка дослідження склала +/- 2,1%.

Відносна більшість опитаних українців (а саме 38,4%) готова була підтримати Зеленського. За лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка захотіли проголосувати 9,6%, главу політсили "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 9,3%, лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко – 7,5%, очільника політсили "Сила і честь" Ігоря Смешка – 3,9%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 2,4%.

За Зеленського готові проголосувати 38,4% українців Стопкор

Решту кандидатів готові були підтримати менше 2% опитаних українців. Водночас 13,3% заявили, що не брали б участі в голосуванні, а 7,8% не змогли дати відповідь.

Рейтинг українських політиків Socis

Як повідомляв OBOZREVATEL, після другого туру виборів президента України з результатом 73,22% голосів Зеленський переміг свого опонента Порошенка.

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