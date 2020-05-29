Рейтинг Порошенка та "ЄС" істотно зріс у Львові: Зеленський та Садовий відстають

П’ятий президент України Петро Порошенко і його партія "Європейська солідарність" лідирують в електоральних симпатіях львів’ян.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування компанії "Соціоінформ", яке проводилось з 12 по 22 травня. Якби президентські вибори відбувались у найближчу неділю, то серед тих, хто визначились, Порошенко набрав би 34,3%, Володимир Зеленський – 18,8%, Анатолій Гриценко – 9,3%, Андрій Садовий – 8,7%, Святослав Вакарчук – 8,4%, Ігор Смешко – 5%, Юлія Тимошенко – 4,4%.

Водночас, згідно з дослідженням, якби парламентські вибори проводились найближчої неділі, то серед тих, хто визначився, найбільшу підтримку отримала б партія "Європейська солідарність" – 34,5%, "Слуга народу" – 15,5%, "Голос" – 11,9%, "Самопоміч" – 8,6%, "Громадянська позиція! – 7%, ВО "Свобода" – 5%, ВО "Батьківщина" – 4,8%. Інші партії набирають значно менше прохідного бар’єру.

Петро Порошенко

51% мешканців Львову вважають, що ситуація в країні розвивається у неправильному напрямку. Лише кожен десятий вважає, що країна рухається у правильному напрямку. 29% – у чомусь в правильному, а в чомусь у неправильному.

Крім того, львів’яни критично оцінюють діяльність президента Зеленського. 57,2% опитаних оцінюють її негативно і скоріше негативно. Позитивно і скоріше позитивно – 33,8%.

Опитування було проведено у Львові 13-22 травня 2020 на замовлення ГО "Громадська надія". Методом стандартизованого інтерв’ю "обличчям до обличчя" опитано 800 осіб, віком 18 років+. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та районом проживання. Похибка не перевищує 3.5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська Солідарність" лідирує у рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Партія Порошенка майже на 3 відсотки випереджає президентську партію "Слуга народу".

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