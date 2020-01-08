Децентралізація в Україні: в "Слузі народу" пояснили ключове нововведення

Децентралізація в Україні передбачає створення інституту префектів, які будуть стежити, щоб місцеві органи влади дотримувалися українських законів і Конституції.

Які будуть роль і функція нових посадових осіб, розповів в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін.

За словами нардепа, одне з головних завдань префектів – блокувати будь-які дії, які суперечать цілісності і суверенітету України.

"Якщо орган місцевого самоврядування ухвалює якийсь акт, який загрожує територіальній цілісності, наприклад, якесь місто хоче відокремитися від України і увійти в іншу країну, то таке рішення буде блокуватися префектом. Префект робитиме подання на президента, а президент на Верховну Раду, про те, що цей орган місцевого самоврядування буде розпускатися", – розповів він.

"Префект – представник уряду і президента... У нас буде механізм ротації, тобто людина не залишається на одному місці більше трьох років. Ми в такий спосіб мінімізуємо можливість зрощування з місцевими елітами, зокрема сепаратними. Тому ми розраховуємо, що префект не закриватиме очі на якісь прояви сепаратизму або відчуження території", – пояснив Безгін.

Депутат уточнив, що префекти не будуть підміняти собою виконавчу владу на місцях: "Вони займаються тільки координацією і тільки безпосередньо наглядом. Вони не втручаються в господарські, в бюджетні питання".

На запитання, чи може префект ініціювати зміну неугодної йому місцевої влади, "слуга народу" відповів: "Не може, якщо вони не порушують Конституцію. Там вичерпна вимога – якщо факти суперечать Конституції. За бажанням він не зможе в ручному режимі намагатися тиснути, корумпувати".

За його словами, префекти будуть призначатися через кадровий резерв. Приблизно в країні буде 125 префектів – 100 на окружному рівні і 25 на обласному.

"Кадровий резерв буде приблизно 200 осіб. Туди людей будуть набирати через конкурс. Конкурсну комісію формуватимуть представники Офісу президента, уряду та експертного середовища. Після цього з кадрового резерву люди будуть призначатися безпосередньо на посади з подання уряду на президента, тобто не одноосібно", – розповів представник "Слуги народу".

"Людина заходить на посаду, але працює там не більш трьох років на одному місці. Якщо працює ефективно, після цього відбувається ротація, людина йде в інший регіон на іншу посаду префекта. Якщо людина демонструє неефективність, то відбувається ротація і заходить людина з кадрового резерву", – зазначив він.

Також Безгін додав, що, згідно з пропозицією президента Володимира Зеленського, префекти повинні запрацювати з березня 2021 року – після місцевих виборів і переформатування органів місцевого самоврядування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 27 грудня вніс до Верховної Ради доопрацьований проект закону про децентралізацію, який передбачає внесення змін до Конституції країни.

Раніше депутати Європарламенту заявляли, що введення інституту префектів, яке передбачене законопроектом Зеленського, може становити загрозу децентралізації.

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