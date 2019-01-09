Реформа на папері: навіщо українці платитимуть за електрику двом компаніям

З 1 січня українські споживачі будуть платити окремо постачальникам електрики та операторам мереж. Утім, пересічні українці від цього, схоже, ані програють, ані виграють.Із 1 січня року поточного послуги з постачання електрики в Україні починають надавати одночасно дві окремі компанії. Одна з них, власне, постачає електроенергію, а друга - оператор систем розподілу і відповідає за роботу електромереж. Такі зміни передбачає закон про ринок електричної енергії, ухвалений ще у 2017 році.

Зміни на догоду ЄС

За словами експерта коаліції "Енергетичні реформи" Андрія Перевертаєва, йдеться передусім про виконання вимог Європейського Союзу, адже розділення постачання та розподілу електрики є ключовою вимогою так званого Третього енергопакету ЄС. Саме на них і орієнтувалася Верховна Рада, ухвалюючи відповідний закон. Директор консалтингової фірми "ТрансЕнергоКонсалтинг" Світлана Голікова пояснює: аби виконати нові правила, усі українські обленерго провели минулого року так званий анбандлінг, розділивши свій бізнес між розподілом, тобто мережами, та, власне, постачанням електрики.

Опитані DW експерти зазначають, що головною метою цієї реформи було створення передумов для функціонування в Україні ринку електроенергії. Адже якщо розподіл електроенергії за своєю суттю є монопольною діяльністю, то її виробництво та постачання може регулюватися ринковими механізмами, що даватиме споживачам можливість отримати потрібний ресурс з найкращим співвідношенням ціни та якості.

Побутова стабільність

Для побутових та дрібних споживачів реформа відобразиться у платіжках поки що лише формально. Так, у компанії "ДТЕК Київські електромережі" відзначають - для столичних клієнтів й надалі залишатиметься один рахунок за електроенергію, але у ньому з'являться два окремих рядки: вартість послуг з розподілу та вартість самої електрики. Попри це, зміна структури тарифу не означатиме його збільшення, йдеться у повідомленні підприємства. У "ДТЕК Київські електромережі" також відзначають, що жодних додаткових дій споживачам робити не доведеться - приєднання до договорів постачання електроенергії відбуватиметься автоматично, в разі продовження користування послугами та своєчасної сплати рахунків.

Не відчують значних змін і в інших регіонах України, де анбандлінг відбувався за аналогічною схемою, запевняють співрозмовники DW. Компанії-постачальники будуть гарантовано надавати населенню та дрібним споживачам послуги за фіксованими тарифами, які визначатиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Щоправда, це не означатиме, що тарифи для населення не зростатимуть. Так, згідно з прогнозом міністерства економіки України, опублікованому у липні 2018 року, вартість електроенергії для населення з 2019 року збільшуватимуться на 25 відсотків щорічно.

Ринок для великих

Найбільше переваг, принаймні спершу, від реформи мають відчути великі споживачі електроенергії, пояснюють експерти. Так, керівник київського Центру досліджень енергетики Олександр Харченко впевнений: вже найближчим часом для них почнеться "гонка контрактів" від компаній, що пропонуватимуть свої послуги с постачання електроенергії. "На виході ми отримаємо ситуацію, як у Європі, коли з низки пропозицій від різних постачальників підприємства зможуть обирати для себе найвигідніші", - розповідає експерт, за словами якого, на ринок вже почали виходити нові гравці.

За словами Голікової, йдеться вже про понад 220 постачальників, зареєстрованих по всій країні. Але найбільшу вигоду отримають найбільші споживачі електрики, напряму приєднані до високовольтних мереж, каже експертка. "Якщо раніше вони, все одно, були змушені були платити обленерго за транспортування електроенергії, то зараз цієї потреби не буде. А це означатиме до сотень мільйонів гривень економії на рік для цих підприємств", - розмірковує Голікова.

Велика підготовка

Щоправда, цей оптимізм не розділяє Перевертаєв. За його словами, про появу реальної цінової конкуренції на ринку електроенергії говорити поки що зарано, адже усі постачальники поки що будуть змушені купувати електрику у державного підприємства "Енергоринок". Тому, на думку експертів, можна говорити про організаційну підготовку до відкриття гуртового та роздрібного ринку електрики. Але й запуск гуртового ринку, запланований на перше липня, за словами Перевертаєва, також не стане панацеєю. "У нас досі структура генерації електроенергії залишається монопольною - ціна чітко залежить від обсягів генерації "Енергоатомом". І поки що не зрозуміло, як ці обсяги будуть продаватися на ринку", - відзначає експерт.

Іще більше сумнівів у співрозмовників DW щодо переходу на ринкові принципи для побутових споживачів. Так, Харченко зазначає, що з електроенергією може повторитися ситуація у газовому секторі, де ринок для промисловості почав функціонувати, а на побутовому рівні забуксував. За словами експерта, для створення ринку електрики для населення найбільшою перепоною залишатиметься значна різниця між чинними тарифами та ринковою вартістю електроенергії. "Тарифи можуть бути нижчими на 45-55 відсотків від собівартості, і досі триває дискусія, чи можна буде перейти до ринку без шоку для споживачів", - пояснює Харченко.