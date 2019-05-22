Референдум щодо Росії: соціолог вказав на загрозу

Всеукраїнський референдум про формат переговорів із Росією недоцільний.

Таку думку OBOZREVATEL висловив головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк. "Ніякого сенсу ні зараз, ні будь-коли виносити це питання на референдум немає. Народ не компетентний у таких питаннях", — заявив він.

Соціолог зауважив, що "не уявляє", як можна коректно сформулювати питання такого референдуму. "Це все буде маніпулятивним".

Всеукраїнський референдум, ілюстрація Главред

На його думку, "на референдум можна виносити домовленості, якщо вони досягнуті, щоб народ схвалив або відкинув їх. Але самі домовленості мають досягатися професіоналами".

Водночас Вишняк визнав: із формальної точки зору проведення подібного референдуму цілком законне. Таке рішення не суперечить Конституції України.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив про те, що Україна за нового глави держави дотримуватиметься політики "батога і пряника" щодо Росії.

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