"Референдум!" Нардепи зірвали засідання Ради. Фото

Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" зірвали засідання Верховної Ради.

Інцидент трапився в середу, 19 лютого, коли спікер ВР Дмитро Разумков відмовив нардепу від ОПЗЖ Юрію Павленку виступити з трибуни парламенту щодо правок до земельного закону.

Глава Ради попросив, щоб політик говорив із місця, проте Павленко заперечив йому. Між ними почалася суперечка. Саме тоді представники фракції ОПЗЖ скандували з місця: "Референдум!" Потім кілька депутатів, з-поміж яких були Нестор Шуфрич, Наталія Королевська та Ілля Кива, підійшли до президії Ради та сперечалися з Разумковим.

Павленко біля трибуни ВР Скриншот

Нардепи від ОПЗЖ Скриншот

Після врегулювання конфлікту, коли нардепи вже розійшлися, Разумков нагадав, щоб парламентарі дотримувалися регламенту.

Верховна Рада Скриншот

Нардепи від ОПЗЖ біля трибуни Скриншот

Нардепи від ОПЗЖ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Верховній Раді України влаштували масові бійки через можливе голосування за законопроєкт про ринок землі.

Пізніше у Верховній Раді України трапилася чергова бійка біля трибуни президії.

Також народні депутати зірвали виступ прем'єр-міністра Олексія Гончарука, не давши йому покинути зал Верховної Ради.

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