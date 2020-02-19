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19 лютого • оновлено в 12:28
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"Референдум!" Нардепи зірвали засідання Ради. Фото

9.5т
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Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" зірвали засідання Верховної Ради.

Інцидент трапився в середу, 19 лютого, коли спікер ВР Дмитро Разумков відмовив нардепу від ОПЗЖ Юрію Павленку виступити з трибуни парламенту щодо правок до земельного закону.

Глава Ради попросив, щоб політик говорив із місця, проте Павленко заперечив йому. Між ними почалася суперечка. Саме тоді представники фракції ОПЗЖ скандували з місця: "Референдум!" Потім кілька депутатів, з-поміж яких були Нестор Шуфрич, Наталія Королевська та Ілля Кива, підійшли до президії Ради та сперечалися з Разумковим.

Павленко біля трибуни ВР

Павленко біля трибуни ВР

Скриншот

Нардепи від ОПЗЖ

Нардепи від ОПЗЖ

Скриншот

Після врегулювання конфлікту, коли нардепи вже розійшлися, Разумков нагадав, щоб парламентарі дотримувалися регламенту.

Верховна Рада

Верховна Рада

Скриншот

Нардепи від ОПЗЖ біля трибуни

Нардепи від ОПЗЖ біля трибуни

Скриншот

Нардепи від ОПЗЖ

Нардепи від ОПЗЖ

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Юрій Павленко Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя"
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Еще бы манеж постелить в ЗРАДЕ...и от цирка не отличишь!!!
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васильевич василий
васильевич василий
Зверинец
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
А что шуфрич опять в дюндель получил? Он без фингалов не шуфрич!
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