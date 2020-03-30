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30 березня • оновлено в 17:42
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Разумков змусив нардепів у Раді надіти маски. Відео

1.5т
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На позачерговому засіданні Верховної Ради спікер Дмитро Разумков умовляв народних депутатів надіти захисні маски.

Нардепка від фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька відмовлялася надягати маску нібито через те, що у неї алергія (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

rada.gov.ua

"Дивіться, є алергія, а є зараз коронавірус. Давайте подивимося, що краще", – звернувся до неї Разумков.

"Зараз коронавірус!" Разумков змусив нардепів у Раді надіти маски. Відео

Скрін відео

За його словами, депутати повинні показувати людям приклад.

Спікер додав, що апарат Ради забезпечив масками всіх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати через пандемію коронавірусу розглядають варіант проведення засідання не в Верховній Раді, а на відкритому майданчику, як варіант – на стадіоні.

Президент України Володимир Зеленський хоче запропонувати нардепам працювати дистанційно.

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Тема
Коронавірус
Особи
Ліза Богуцька Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України вірус політика
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
У депутатов была дилемма. С одной стороны они боялись из-за коронавируса идти на внеочередное заседание Рады, а с другой – боялись, что без них что-нибудь поделят.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Туземцы с карго-культом
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Політика

Коронавірус. Найважливіше

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