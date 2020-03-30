"Зараз коронавірус!" Разумков змусив нардепів у Раді надіти маски. Відео

На позачерговому засіданні Верховної Ради спікер Дмитро Разумков умовляв народних депутатів надіти захисні маски.

Нардепка від фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька відмовлялася надягати маску нібито через те, що у неї алергія (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Дмитро Разумков rada.gov.ua

"Дивіться, є алергія, а є зараз коронавірус. Давайте подивимося, що краще", – звернувся до неї Разумков.

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За його словами, депутати повинні показувати людям приклад.

Спікер додав, що апарат Ради забезпечив масками всіх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати через пандемію коронавірусу розглядають варіант проведення засідання не в Верховній Раді, а на відкритому майданчику, як варіант – на стадіоні.

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