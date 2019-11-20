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20 листопада • оновлено в 14:51
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Разумков відреагував на скандал із ґвалтівником у "Слузі народу"

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відреагував на скандал із приводу того, що до парламенту у складі партії "Слуга народу" потрапив Роман Іванісов. Він сидів у в'язниці за зґвалтування неповнолітньої.

Свою думку з приводу подальших дій політсили президента Разумков озвучив у спілкуванні з журналістами у Дніпрі, пише "Дніпровська панорама".

"Я бачив заяву Арахамії щодо того, що, якщо інформація буде підтверджена, збиратиметься фракція і вирішуватиме це питання. Тут є і юридичний аспект. Але ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками. Також є і моральний аспект. Бо з точки зору закону там менше питання, ніж за принципами, з якими "Слуга народу" йшла до парламенту", – сказав спікер Верховної Ради.

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Разумков та Іванісов

Разумков та Іванісов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

  • Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесене на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.

  • Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за ґратами, зазначивши, що він погасив судимість законним способом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Дмитро Разумков Давид Арахамія Роман Іванісов
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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