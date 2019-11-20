Разумков відреагував на скандал із ґвалтівником у "Слузі народу"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відреагував на скандал із приводу того, що до парламенту у складі партії "Слуга народу" потрапив Роман Іванісов. Він сидів у в'язниці за зґвалтування неповнолітньої.

Свою думку з приводу подальших дій політсили президента Разумков озвучив у спілкуванні з журналістами у Дніпрі, пише "Дніпровська панорама".

"Я бачив заяву Арахамії щодо того, що, якщо інформація буде підтверджена, збиратиметься фракція і вирішуватиме це питання. Тут є і юридичний аспект. Але ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками. Також є і моральний аспект. Бо з точки зору закону там менше питання, ніж за принципами, з якими "Слуга народу" йшла до парламенту", – сказав спікер Верховної Ради.

Разумков та Іванісов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесене на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.

Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за ґратами, зазначивши, що він погасив судимість законним способом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!