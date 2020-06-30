Разумков відреагував на скандал із "дітьми низької якості"

З питанням про відставку Третьякової до Разумкова поки не звернулися.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує слова нардепки від "Слуги народу" і голови профільного комітету Галини Третьякової про дітей "низької якості" у безробітних.

Про це він сам сказав на брифінгу у Верховній Раді. І додав, що "втомився" повторювати депутатам, щоб вони під час своїх виступів, під час спілкування з журналістами і просто з громадянами виважено ставилися до своїх слів.

"Галина Миколаївна багато правильних речей робить і зараз у комітеті, але ділити людей в українському суспільстві на тих чи інших, думаю, м'яко кажучи, не варто. Вже не раз вона озвучила свою позицію і принесла свої вибачення", – сказав Разумков.

Він додав, що поки до нього не зверталися з питанням про відставку Третьякової з поста глави комітету з питань соцполітики.

"Станом на сьогодні до мене не зверталися в письмовому форматі ніхто з депутатських фракцій і груп. Такі ініціативи ані від Галини Миколаївни, ані від фракції "Слуга народу" не надходили", – зазначив спікер парламенту.

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