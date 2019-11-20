Разумков відповів на скандал із зарплатами в конвертах у Раді

З особами, що начебто роздавали гроші народним депутатам зі "Слуги народу", в парламенті потрібно розібратися.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи скандал з виключеною із фракції Анною Скороход.

"По-перше, треба зрозуміти, хто це робив. По-друге, я прихильник того, щоб не в ЗМІ про це говорити, а звернутися в НАБУ, правоохоронні органи й передати цю інформацію. Це буде корисно й правильно", – пояснив він.

Водночас він зазначив, він не отримував грошей у Раді в "конвертах" і не знає таких нардепів.

"Я думаю, якби існували такі факти, вони б звернулися в правоохоронні органи. Це так потрібно зробити", – підкреслив парламентар.

Також Разумков повідомив, на своїй посаді отримує приблизно 40 тисяч гривень зарплати.

"Вона невелика, враховуючи ті спокуси, які можуть з'являтися в народного обранця. І я думаю, що з часом треба буде міняти це. Але для того, щоб людина професійно і ефективно працювала, потрібно робити дві речі: давати нормальну мотивацію – а це, зокрема, зарплата. А друге – контролювати, щоб у особи не виникало спокуси залізти в бюджет, у якісь корупційні схеми тощо", – пояснив спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анна Скороход, яку на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з лав партії, озвучила суми, які нібито отримували нардепи політсили за "хорошу поведінку".

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