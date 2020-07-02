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Разумков спародіював в Раді мем про дзвінок бабусі в поліцію

Тимур Григоренко
Політика
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Разумков спародіював в Раді мем про дзвінок бабусі в поліцію

Дмитро Разумков.

У Верховній Раді стався казус між спікером Дмитром Разумковим і нардепом від "Голосу" Ярославом Залізняком.

Так, під час розгляду поправок до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу, глава Ради не зміг з першого разу почути номер правки.

Далі наводимо текст розмови між політиками:

  • Железняк: Я буду наполягати тільки на одній своїй правці під номер сто шістдесят дев'ять. Вона дозволяє прибрати ігрові автомати з трьох-і чотиризіркових готелів.

  • Разумков: Ще раз. Правку в підтвердження – номер?

  • Железняк: Зараз ми голосуємо мою правку сто шістдесят дев'ять. Щоб прибрати ігрові автомати з готелів.

  • Разумков: Сто вісімдесят дев'ять?

  • Железняк: Сто шістдесят дев'ять!

  • Разумков: Сто шістдесят п'ята?

  • Железняк: Дев'ять! Дев'ять!

  • Разумков: Сто шістдесят дев'ята? Гаразд.

Відзначимо, що курйозний розмова між нардепами дуже схожа на відоме смішне відео, в якому пенсіонерка телефонувала в поліцію, щоб дізнатися час. Але під час спілкування старенька не могла розчути точний час і поліцейському доводилося криком повторювати одне і теж кілька разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від партії "Слуга народу" Маргарита Шол на засіданні Верховної Ради слухала пісню про "корабельну сосну".

УкраїнаВерховна Рада УкраїникурйозЯрослав ЖелезнякДмитро Разумков
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