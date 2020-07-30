Разумков розповів, як Зеленський змінився за рік президентства

Разумком зазначив, що президент Зеленський змінюється, як і всі люди.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський дійсно змінився за рік перебування у владі.

Так він прокоментував слова про те, що в оточенні глави держави дехто говорить, мовляв, гарант втомився і розчарувався. Про це спікер парламенту розповів в інтерв'ю "Фактам".

"Ну, всі люди змінюються, президент не виняток. Тягар відповідальності, який несе той, хто прийшов до влади, й усвідомлення, що від твоїх дій і рішень іноді залежать і долі людей, і доля країни, накладає свій відбиток", – підкреслив він.

За його словами, все це позначається на поведінці, риториці, діях, а також на баченні всіх, хто так чи інакше причетний до ухвалення таких рішень.

Водночас глава ВРУ підкреслив, що головне, аби це не відбивалося на людських якостях тієї чи іншої особистості.

"Влада сьогодні у тебе є, а завтра її може не бути, а ось твої людські якості й моральні підвалини мають залишитися і зараз, коли ти у владі, і після того, коли ти підеш", – заявив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар РНБО України Олексій Данилов вказав на великий прогрес у становленні президента Володимира Зеленського як державного діяча.