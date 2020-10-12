Разумков про люстрацію: чесних людей повикидали на вулицю
Разумков вважає, що для тих, хто був "біля годівниці", люстрація вийшла як індульгенція
За його словами, дуже велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були "нормальними, чесними, якісними"
Спікер додав, що люстрація – це дискримінація за професійною ознакою
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ніколи не був прихильником люстрації.
Як сказав він в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, оголошення люстрації в 2014 році було неправильним кроком (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Люстрація для тих, хто був реально біля годівниці, крав, – для них це вийшло як індульгенція. Вони взяли й пішли. А багато хто не пішов, знайшли можливість залишитися і далі працювати на благо своєї кишені, а не на благо країни. Але вони не понесли покарання за ті діяння, які ними були вчинені", – зазначив Разумков.
За його словами, дуже велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були "нормальними, чесними, якісними", і їх замінити сьогодні ніким.
"Якщо ми говоримо про чиновницький апарат, це одне: за кілька років можна навчити... А що стосується правоохоронних органів і багатьох інших... Слідака хорошого потрібно готувати 10 років, а їх теж повикидали на вулицю", – підкреслив спікер.
Він додав, що люстрація – це дискримінація за професійною ознакою.
"Я наводив цей приклад і вашим колегам. Є ж хороші журналісти, чесні й порядні, а є ті, хто ганьбить професію. Так само як і народні депутати, як у будь-якій іншій професії. Це, на жаль, правда життя. Але це ж не означає, що всіх потрібно під одну гребінку взяти, вичистити, вигнати. А потім не знати, кого поставити на їхнє місце. Іноді на їхнє місце прийшли ті, кого точно не варто залучати. Вони гірші, ніж ті, що були до цього" , – вважає Разумков.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві юстиції підготували законопроєкт про зміни до закону "Про очищення влади" (про люстрацію), який має на меті зробити його "відповідним європейським стандартам".