"Разумков має показати "яйця": Савченко відзначилася новою порадою для влади

Народна депутатка VIII скликання Надія Савченко присвятила різкий пост спікеру Верховної Ради України Дмитру Разумкову. У ньому вона закликала чиновника не допустити ухвалення земельного закону і піти проти президента Володимира Зеленського.

Свою стратегію для глави українського парламенту одіозна Савченко опублікувала на особистій сторінці у Facebook, заявивши, що над Україною нависла смертельна небезпека через земельну реформу.

"Після новорічного привітання президента України Володимира Зеленського 1 січня 2020 року ми можемо прокинутися в абсолютно новій Україні, шлях якої пролягатиме через фарватер, сповнений підводних мін. І не зрозуміло, чи буде наша Україна ще належати нам, українцям. Із закінченням від початку 2020 року дії мораторію на продаж земель в Україні в неврегульованому законодавстві України можуть дуже швидко запрацювати дикі схеми, які дозволять пронозливим ділкам вкрасти землю українців для олігархів і для іноземців", – вважає вона.

За словами Савченко, якщо ці процеси почнуться, то їх буде дуже важко зупинити і повернути контроль держави над українською землею. Саме тому вона і закликала Разумкова прислухатися до її плану дій.

Як вважає екснардепка, спікеру Верховної Ради треба скликати позачергову сесію, піти наперекір президенту і викликати на терміновий звіт уряд, щоби продемонструвати, що Україна – парламентсько-президентська республіка.

Крім того, Савченко порадила заздалегідь подумати над тим, де взяти голоси для продовження мораторію на продаж землі, адже президентська партія "Слуга народу", яка становить монобільшість у парламенті, швидше за все не піде на такий крок.

Надія Савченко та Дмитро Разумков

"Якщо голова Верховної Ради зможе показати, що у нього є "яйця" і врятує ситуацію, то, можливо, українці побачать у ньому наступного президента. Інакше ми дамо привід всім нашим сусідам і партнерам розірвати нас на шматки. Якщо влада зараз не захистить Україну як державу і українців, як націю, то наше виживання і наше майбутнє переходить в наші руки і чекають нас часи гірші, ніж Дикий Захід в роки Золотої лихоманки і правосуддя Кольта!" – підсумувала Савченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко звернулася з дивним посланням до президента України Володимира Зеленського. Вона закликала главу держави "не бути лохом" у питанні земельної реформи і також запропонувала йому свій план дій.

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