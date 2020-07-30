Разумков оцінив кандидатуру Кравчука в ТКГ щодо Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук може бути корисним у переговорах, якщо очолить українську делегацію в Тристоронній контактній групі в Мінську (Білорусь).

Про це розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Інтерфакс-Україна.

"Я переконаний, що будь-які зміни повинні йти на користь нашої держави. Якщо ми говоримо про Леоніда Макаровича, то це людина з великим досвідом – він буде більш ніж корисний у цьому процесі", – сказав голова парламенту.

Також політик подякував попередньому голові делегації Леонідові Кучмі за роботу в ТКГ, зазначивши, що другий президент України доклав максимум зусиль і ділився своїм досвідом у межах роботи групи.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українську делегацію в ТКГ щодо Донбасу може очолити перший президент України Леонід Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кравчук відповів на слова Володимира Зеленського про можливість очолити українську делегацію в ТКГ.