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11 березня • оновлено в 11:08
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Разумков дивно відповів на ідею Шмигаля дати воду Криму

11.2т
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков переконаний, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль чітко висловив свою особисту позицію щодо відновлення водопостачання в анексований Росією Крим.

Думкою про це він поділився в ефірі токшоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Думаю, що Шмигаль досить чітко визначив свою позицію: він розуміє, що там і громадяни України є, і це правда, ми це з вами добре знаємо і розуміємо, в яких умовах вони перебувають сьогодні", – прокоментував політик.

Разумков прокоментував позицію Шмигаля про подачу води до Криму

Разумков прокоментував позицію Шмигаля про подачу води до Криму

За його словами, сьогодні Україна не має можливості дати воду на окупований півострів, якщо йдеться винятково про те, щоб її отримали лише громадяни, які її потребують.

Водночас глава ВР ще раз наголосив, що новопризначений прем'єр чітко висловив свою позицію щодо подачі води до Криму.

"Думаю, що це важке запитання, однозначно на яке дати відповідь і реалізувати його буде майже неможливо сьогодні. Однак позиція прем'єр-міністра була вказана", – зазначив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води в окупований РФ Крим.

  • Заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що Україна постачатиме воду в окупований Крим для потреб населення, а не промисловості чи військових об'єктів, викликала бурхливу реакцію в соцмережах.

  • Пізніше Шмигаль заявив про маніпуляції на темі відновлення водопостачання у Крим і поставив крапку в цьому питанні – поставки здійснюватимуть для потреб українських громадян.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Анексія Криму
Особи
Денис Шмигаль Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Крим без води Верховна Рада України
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Канал уже пришел в полную негодность и даже если свидомые решат подавать свою жижу, то пользы от этого уже не будет.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Константинов заявил, что вода из соседней страны может быть опасной, и крымчане не доверяют украинским радикалам. «Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», — сказал глава парламента.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Крым не примет воду из Украины, пока Киев не оставит территориальные претензии к России и не гарантирует безопасность поставок. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов,
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