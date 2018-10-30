''Расове очищення нації та конфедерація з Росією'': чого домагається Білецький

За останні кілька років на тлі бойових дій на Донбасі та окупації Криму в Україні особливої популярності набули ультраправі організації. Націоналісти вийшли на новий рівень впливу на вітчизняну політику, створивши неформальний парамілітарний рух "Національні дружини".

При цьому методи роботи організації, фінансування, а також ідеологія викликають побоювання не тільки у експертів і політологів, а й у пересічних українців. Лідер організації — народний депутат, голова партії "Національний корпус" Андрій Білецький має досить неоднозначну і скандальну репутацію людини, що сповідує нацистські погляди.

Чому його кличуть "Білий вождь" і чим він запам'ятався українцям — у матеріалі OBOZREVATEL.

Прихильник "нацизму"

Ідеологічно Андрій Білецький є ультраправим націоналістом. За час своєї політичної кар'єри він неодноразово очолював різного роду соціал-націоналістичні організації. Раніше у мережі спливла добірка фрагментів інтерв'ю Білецького редактору сайту "АртПолітІнфо" Юрію Горському, одному з керівників неонацистів "Русского марша", пов'язаному з ідеологом "русского міра" Олександром Дугіним.

У відео за 2010 рік Андрій Білецький відгукувався про відносини з Росією так:

"Ми, соціал-націоналісти, маємо зовсім інший в цьому плані погляд. По-перше, геополітично, расово ми розуміємо, що сепарація від Росії, поділ — ідіотизм. Бо наша ідея — це потужна, проукраїнська, з центром у Києві конфедерація. В жодному разі не єдина держава, як нам щоразу намагаються приписати наші місцеві друзі. В жодному разі не єдина держава. Конфедерація. Або блок — якщо хочете. Блок, безумовно, східно-європейський. Якщо Україна хоче геополітично реалізуватися, то нам потрібні, чесно кажучи, російські природні ресурси", — стверджував Білецький.

Про свої ультраправі ідеї народний депутат неодноразово заявляв і у публікаціях. Як пише MyKharkov, у Білецького є кілька напівпрограмних матеріалів, де він міркує про необхідність расової ідеї для українців.

У програмній статті "Патріот України", яка була підписана ім'ям Білецького, стверджується: "Лікування нашого Національного організму необхідно починати з расового очищення нації. І тоді у здоровому расовому тілі відродиться здоровий національний дух, а з ним культура, мова і все інше. Крім питання чистоти, ми повинні звернути увагу також на питання повноцінності раси.

Українці — це частина (причому одна з найбільших і найякісніших) європейської "білої раси". Раси-творця великої цивілізації, найвищих людських досягнень. Історична місія нашої нації у цьому переломному столітті — очолити і повести за собою "білі народи" всього світу в останній хрестовий похід за своє існування. Похід проти очолюваного семітами недолюдства".

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Расизм посідає важливе місце в ідеології та публічній риториці Андрія Білецького.

"Люди від природи народжуються з різними здібностями і можливостями, і тому щастя людини — це коли вона знаходить своє місце в національній ієрархії та сумлінно виконує своє життєве завдання", — стверджує Андрій Білецький у програмовій статті "Український расовий соціал-націоналізм".

Не змінилися погляди політика і після перемоги Революції Гідності. Так, у інтерв'ю Фокусу радикал розмірковує про міфи мультикультуралізму у Європі.

"Чи віримо ми в мультикультуралізм та можливість проживання різних великих етнокультурних груп на одній території? Я вважаю, що ситуація з терактами у Європі вже дала відповідь: ні. Це міф, який привів європейську цивілізацію до величезних проблем. Те саме стосується і зовнішньої міграції, яка ще жодну країну в далекій перспективі не привела до процвітання. Але черепи ми міряти точно не будемо, якщо ви про це", — заявив нардеп.

Андрій Білецький РБК

При цьому Білецький жорстко заперечує, що хтось із соратників в обличчя називає його "Білим вождем". Зазначимо, такий псевдонім йому дали за яскраву расистську ідеологію. Крім того, у 2000-х була видана книга від Соціал-національної асамблеї, в якій Білецький розмірковує про авторитарну владу і "третій шлях" для економіки.

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"По-перше, ніколи мене так в очі ніхто не називав. А якби мене хтось назвав "Білим вождем", був би він битий. Я от не знаю паспортні імена, напевно, 90% працівників штабу. З часів ОУН, ще Коновальця, навіть не Бандери, в українському націоналізмі з'явилася традиція псевдонімів. Це друге ім'я, яке тобі дає колектив. Третина псевдонімів походить від прізвищ. Моє прізвище — Білецький. Далі треба пояснювати? "Білий" — так, називали", — каже голова "Нацдружин".

Оцінюючи творчість Білецького, варто звернути увагу на кілька основних підходів. По-перше, ідеологія соціал-націоналізму Білецького ставить на перший ступінь саме етнічних українців. В одному з матеріалів він заявляв, що "не дасть зробити з України смітник Євразії". Тому до всіх мігрантів буде дуже пильна увага.

По-друге, з точки зору соціал-націоналізму, демографічну кризу також треба долати за допомогою соціальної програми, яка буде спрямована не на "кількість" дітей, а на "якість".

"Соціальна допомога для народження дитини має стосуватися всієї української нації, але кращі сім'ї, які потенційно можуть народити найбільш талановитих дітей, повинні мати соціальний стимул для народження максимальної кількості дітей. Таким чином, збільшуючи кількість українців, ми водночас збільшували б відсоток найкращого расового елементу нації", — написав Білецький у своїй статті 2008 року.

По-третє, Білецький пропонує вирішити питання з українізацією протягом 3-6 місяців.

"Якщо говорити про російськомовний схід України, українські території у складі Росії, то ми повинні в першу чергу пробудити їхню расову свідомість. Після чого мовними націоналістами вони стануть автоматично. Питання ж тотальної українізації в майбутній соціал-націоналістичній країні буде вирішене протягом 3-6 місяців за допомогою жорсткої та зваженої державної політики", — упевнений нардеп.

Темна біографія

Лідер ультраправого руху Андрій Білецький, крім своїх скандальних висловлювань, має і неоднозначну біографію. Від початку 2000-х років він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Так, у 2001 році був затриманий працівниками міліції і потрапив під адміністративний арешт.

Перший серйозний крок у політичній кар'єрі він зробив у 2006 році, коли виступив кандидатом у народні депутати від Української консервативної партії, але програв.

При цьому Білецький активно співпрацював із соціал-націоналістичними рухами, які пізніше трансформувалися в нині відому праву політичну партію "Свобода". Щоправда, незабаром через "приземлену до українських реалій" позицію партії, він вийшов з її лав і створив Соціал-національну асамблею.

MyKharkov

У 2008 році Білецький був заарештований під час маршу до Дня народження Степана Бандери, 18 жовтня. Цього дня він разом зі своїми прихильниками брав участь у зіткненнях із правоохоронцями. За кілька років, у серпні 2011 року, в офісі "Патріот України" сталася дивна подія, коли такий собі Сергій Колесник був госпіталізований у несвідомому стані. Хоча спочатку члени організації звинуватили його у спробі напасти на активістів, в міліції справу перекваліфікували на замах саме на Колесника.

У грудні 2011 року Білецький був заарештований за звинуваченням у справі про напад на Сергія Колесника за ст. 187 Кримінального кодексу (розбій, здійснений за попередньою змовою групою осіб).

Пізніше щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою. 16 лютого 2012 року термін перебування під вартою був продовжений до 27 квітня 2012-го. Білецький перебував у СІЗО на Холодній Горі.

Щоправда, вже у лютому 2014 року Андрій Білецький був амністований Верховною Радою. Звинувачення проти лідера ультраправих були розцінені як політичне переслідування.

Після початку агресії з боку Росії Андрій Білецький став на чолі полку "Азов", який звільняв від бойовиків Маріуполь. А вже після завершення активних бойових дій він обирається до Верховної Ради України. Проте за 4 роки роботи Білецький запам'ятався як один з найзавзятіших прогульників.