Радник Зеленського вважає Путіна невинним – Герасимов

Ключовий радник президента Зеленського Андрій Єрмак, який займається переговорами з міжнародними партнерами України, висловлює погляди, ідентичні кремлівській пропаганді. Це доводять опубліковані у США свідчення під присягою американського дипломата Вільяма Тейлора, – заявив у прямому ефірі телеканалу "НАШ" народний депутат України, співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Ключова людина, яка сьогодні займається перемовинами на міжнародній арені – бо в нас МЗС відсунутий від перемовин, – пан Єрмак займає позицію, що Путін не винен! Був оприлюднений офіційний документ американським Конгресом, посол США в Україні пан Тейлор заявив, що на зустрічі з паном Єрмаком і представниками офісу президента Зеленського пан Єрмак чітко сказав, що у війні винен президент Порошенко, а не Кремль і Путін, які напали на нашу країну.

Це – свідчення пана Тейлора під присягою в американському Конгресі. І ми будемо вимагати, щоб Єрмака відсторонили від переговорів. Тому що це проросійська позиція, це те, що кажуть пропагандистські канали в Кремлі. Це ті смисли, які продукує ключова людина від України на перемовинах", – наголосив Артур Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі населеного пункту Петровське на Донбасі 9 листопада розпочалося розведення військ і засобів. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ.

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