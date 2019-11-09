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9 листопада • оновлено в 14:38
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Радник Зеленського вважає Путіна невинним – Герасимов

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Ключовий радник президента Зеленського Андрій Єрмак, який займається переговорами з міжнародними партнерами України, висловлює погляди, ідентичні кремлівській пропаганді. Це доводять опубліковані у США свідчення під присягою американського дипломата Вільяма Тейлора, – заявив у прямому ефірі телеканалу "НАШ" народний депутат України, співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

Радник Зеленського вважає Путіна невинним – Герасимов

"Ключова людина, яка сьогодні займається перемовинами на міжнародній арені – бо в нас МЗС відсунутий від перемовин, – пан Єрмак займає позицію, що Путін не винен! Був оприлюднений офіційний документ американським Конгресом, посол США в Україні пан Тейлор заявив, що на зустрічі з паном Єрмаком і представниками офісу президента Зеленського пан Єрмак чітко сказав, що у війні винен президент Порошенко, а не Кремль і Путін, які напали на нашу країну.

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Це – свідчення пана Тейлора під присягою в американському Конгресі. І ми будемо вимагати, щоб Єрмака відсторонили від переговорів. Тому що це проросійська позиція, це те, що кажуть пропагандистські канали в Кремлі. Це ті смисли, які продукує ключова людина від України на перемовинах", – наголосив Артур Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі населеного пункту Петровське на Донбасі 9 листопада розпочалося розведення військ і засобів. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ.

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Особи
Андрій Єрмак Артур Герасимов Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Герасимов ты у.ебок
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Если это правда,то этим А .Ермаком должно немедленно разобраться СБУ .
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
То что Путин виновен, считает только петя и его партия
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