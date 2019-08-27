Радник Трампа після саміту G7 їде до Києва: що трапилося

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон має намір відвідати Київ.

На своїй сторінці в Twitter він повідомив, що планує зустрітися з "партнерами США" в українській столиці.

"Президент (Трамп. – Ред.) провів продуктивні зустрічі в Біарріці на саміті "Великої сімки". З нетерпінням чекаю майбутніх зустрічей із нашими партнерами в Києві. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо реформи й бачення створення більш сильної і процвітаючої України", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Білому домі повідомляло, ніби Болтон їде до Києва, щоб перешкодити продажу запорізького заводу "Мотор Січ" китайським компаніям.

У Трампа вважають, що така операція з придбання одного з головних світових виробників авіаційних двигунів, значно підвищить оборонну міць Китаю. Болтон нібито повинен переконати керівництво заводу не укладати угоду з китайцями.

Видання пише, що авіаційні двигуни – слабка ланка оборонної промисловості Китаю. Тому придбання "Мотор Січі" відкриє китайцям доступ до важливих технологій.

Нагадаємо, що дві китайські компанії Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій запорізького заводу "Мотор Січ".

"Мотор Січ" УМП

Антимонопольний комітет України в липні 2019 року розпочав розгляд справи про придбання концерном "Укроборонпром" і китайською компанією Skyrizon спільного контролю над запорізьким підприємством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Китай поставив на озброєння авіаносець із 12 літаками JL-10, оснащеними двигунами з України.В Америці вкрай негативно сприйняли це.

Зокрема, в США порахували зрадою той факт, що Україна постачає авіаційні двигуни їхньому стратегічному опоненту – Китаю.

Також президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у крадіжці інтелектуальної власності та закликав вітчизняні компанії терміново шукати альтернативу ринку КНР, що обвалило ринки акцій на Уолл-стріт.

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