Раді запропонували скасувати карантин вихідного дня. Документ

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про скасування карантину вихідного дня.

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами документа стали представники всіх п'яти фракцій.

Постановою рекомендовано Кабінету міністрів протягом трьох днів з моменту її ухвалення знову дозволити у вихідні дні:

приймання відвідувачів у барах, ресторанах, кафе тощо;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів у сфері торговельного і побутового обслуговування населення

діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Пропозицію розроблено з метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді у вівторок, 17 листопада, розглянуть постанову про скасування карантину вихідного дня та викличуть главу Кабміну Денис Шмигаля з доповіддю про стан боротьби з коронавірусом.