Раді запропонували скасувати карантин вихідного дня. Документ
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про скасування карантину вихідного дня.
Як повідомляється на сайті парламенту, авторами документа стали представники всіх п'яти фракцій.
Постановою рекомендовано Кабінету міністрів протягом трьох днів з моменту її ухвалення знову дозволити у вихідні дні:
приймання відвідувачів у барах, ресторанах, кафе тощо;
приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
приймання відвідувачів у сфері торговельного і побутового обслуговування населення
діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;
приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
Пропозицію розроблено з метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді у вівторок, 17 листопада, розглянуть постанову про скасування карантину вихідного дня та викличуть главу Кабміну Денис Шмигаля з доповіддю про стан боротьби з коронавірусом.