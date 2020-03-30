Верховна Рада України підтримала звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.

За проект постанови №3283 проголосував 271 народний депутат.

Ілля Ємець

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілля Ємець був призначений на посаду голови МОЗ 4 березня в складі нового Кабінету міністрів Дениса Шмигаля.

Результат голосування за відставку Ємця Скрін відео

У грудні 2010 року він вже ставав міністром охорони здоров'я за президентства Віктора Януковича, відправлений у відставку в травні 2011 року через відсутність реформ у медичній сфері. Унаслідок п'ятимісячного строку на посади зміг уникнути люстрації.

Скандальні висловлювання Іллі Ємця

На засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації глава МОЗ сказав, що через коронавірус "помруть всі пенсіонери".

У "Великому інтерв'ю" для телеканалу "112 Україна" Ємець оскандалився новим висловлюванням про пенсіонерів. Він закликав бізнес підтримувати молодих українців в боротьбі з коронавірусом, але не витрачати фінанси на людей з віком понад 65 років.

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