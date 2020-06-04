Рада зібралася посилити покарання за підкуп виборців: що й кому загрожує

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3485, який повинен усунути прогалини та неузгодженості, змінити терміни і спростити виборчі процедури в Україні. Зокрема, має посилитись покарання за підкуп виборців.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства підтримали за основу 292 народних депутати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рада підтримала за основу зміни до Виборчого кодексу

Документом пропонуються корегування у розділи Кодексу про вибори президента, парламентські та місцеві вибори. Зокрема, установлюється кримінальна відповідальність за надання виборцям, учасникам референдуму, підприємствам, установам, організаціям продуктів харчування, спиртних напоїв та тютюнових виробів.

Такі дії пропонується карати обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Також законопроєкт регулює:

запровадження механізмів боротьби із "двійниками";

вдосконалення порядку формування та функціонування виборчих комісій;

окремі положення, що стосуються висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах.

Серед пропозицій депутатів – у містах з населенням від 15 тисяч людей проводити вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Для висуванців за партійними списками (великі міста) заставу пропонують зменшити в чотири рази.

Крім того, нардепи пропонують посилити роль депутатських груп (об'єднання позапартійних депутатів) у місцевому виборчому процесі.

Законопроєкт передбачає використання інноваційних технологій у виборчому процесі, таких як голосування на ділянці за допомогою комп'ютера, підрахунок голосів за допомогою електронних систем, подачу документів кандидатами в режимі онлайн.

Як розповів OBOZREVATEL, у Верховній Раді серйозно зайнялися підготовкою до місцевих виборів. Незважаючи на карантин та коронавірус, вони відбудуться вже в жовтні 2020 року. Попереду – спроби повністю ліквідувати регіональні партії та дати право обиратися членам тільки великих політсил.

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