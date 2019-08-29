Рада затвердила склад комітетів: хто очолив

У четвер, 29 серпня, на першому засіданні нової Верховної Ради підтримали створення 23 парламентських комітетів, а також затвердили їх керівництво і склад.

Так, за нову структуру проголосували 318 народних депутатів. Відзначимо, раніше у Верховній Раді діяли 27 комітетів і комісія з питань приватизації.

Також було ухвалено рішення, що кількість їх членів не може бути менше 5 осіб, але не більше 34.

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Рада затвердила склад комітетів

Призначення голів і складу комітетів підтримали 289 депутатів.

Комітет з питань аграрної та земельної політики очолив Микола Сольський ("Слуга народу");

Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільска ("Слуга народу");

Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов ("Слуга народу");

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко ("Слуга народу");

Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко ("Слуга народу");

Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха ("Слуга народу");

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрій Герус ("Слуга народу");

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування – Михайло Радуцький ("Слуга народу");

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко ("Слуга народу");

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом – Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність");

Комітет з питань молоді та спорту – Андрій Кожем'якін ("Батьківщина");

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич ("Слуга народу");

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко ("Слуга народу");

Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак ("Слуга народу");

Комітет з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин – Дмитро Лубинець (позафракційний);

Комітет з питань правової політики – Ірина Венедиктова ("Слуга народу");

Комітет з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський ("Слуга народу");

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради - Сергій Кальченко ("Слуга народу");

Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа За життя");

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова ("Слуга народу");

Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Юрій Кисіль ("Слуга народу");

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев ("Слуга народу");

Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко ("Слуга народу").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада України обрала новий Кабінет міністрів.

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