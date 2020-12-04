Рада заслухає Степанова і розгляне законопроєкти Зеленського про підтримку бізнесу: порядок денний на 4 грудня

У п'ятницю, 4 грудня, Верховна Рада розгляне низку законопроектів, а також проведе годину запитань до уряду.

Як говориться в порядку денному засідання на сайті парламенту, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзвітує про заходи із запобігання поширенню в Україні коронавірусної хвороби COVID-19.

Після цього Рада розгляне в першому читанні пакет законопроєктів президента України Володимира Зеленського про підтримку бізнесу на період карантину (№№4429, 4430, 4431). Доповідатиме прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, на порядку денному проєкти законів щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (№4107), щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (№3985) та щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму і створення передумов для його підвищення (№3515).

Для другого читання запропоновано документи щодо звільнення від сплати судового збору через оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення (№3424) та про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей (№2343).

На повторне перше читання чекає законопроєкт №3196-д про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня Верховна Рада заборонила голосування депутатів місцевих рад в умовах конфлікту інтересів і відновила положення закону, згідно з яким глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду строком на 5 років.

Раніше глава партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко заявив, що до 4 грудня питання про введення локдауну в Україні буде вирішене.