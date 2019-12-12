Рада спростила видачу паспортів жителям окупованого Донбасу: у чому суть закону

Верховна Рада спростила видачу паспортів для українців, які проживають на окупованому Донбасі або стали переселенцями.

Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо особливостей оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України)" підтримали 348 народних депутатів.

Так, закон визначає, що оформлення відповідних документів громадянам, які переселилися із зони проведення АТО, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері міграції (імміграції та еміграції), за фактичним місцем проживання та перебування особи.

Для внесення відомостей про місце проживання в документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, цими громадянам може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Верховна Рада, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, під час "нормандського саміту" в Парижі 9 грудня його учасниками було підписано комюніке, один з пунктів якого зобов'язує Україну пролонгувати на 1 рік дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. 10 грудня депутатами парламентської фракції "Слуга народу" був зареєстрований відповідний законопроект, а вже 12-го за нього проголосували.

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