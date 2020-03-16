"Слуги" змінять генпрокурора і виберуть нового міністра: OBOZREVATEL дізнався імена

Монобільшість Верховної Ради України збирається проголосувати за призначення Ірини Венедиктової, нинішньої в.о. глави ДБР, на пост генерального прокурора.

Відповідне рішення було прийнято на зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася в ОП у понеділок, 16 березня. Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в СН.

Володимир Зеленський ОП

Підкреслюється, що Венедиктова є основним кандидатом на крісло глави Офісу генерального прокурора України.

Крім того, Рада повинна вибрати нового міністра економіки. Попередньо, призначення за бізнесменом Ігорем Петрашком.

Крім цього, колишній народний депутат від БПП із Миколаєва Давид Макар'ян може стати заступником віце-прем'єра з реінтеграції Донбасу.

Нагадаємо, за даними OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами "Слуги народу" 16 березня домовився, що народні обранці проголосують за законопроєкт про ринок землі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!