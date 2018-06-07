Рада призначила аудитора НАБУ: що про нього відомо

Верховна Рада делегувала в комісію з аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за 2016 рік своїм представником доктора юридичних наук Володимира Василенка.

"За" його кандидатуру проголосувало 289 парламентаріїв.

Голосування проходило по двом кандидатам на посаду аудитора, яких визначив профільний комітет з питань запобігання та протидії корупції.

Як передає "Інтерфакс-Україна", за результатами рейтингового голосування інший претендент, партнер компанії Baker & McKenzie, громадянин США Томас Файерстоун набрав 208 голосів народних депутатів, тоді як Василенко - 276.

Після цього Верховна Рада затвердила останнього на посаді аудитора НАБУ.

Володимир Василенко bookforum.ua

Володимир Андрійович Василенко - український правознавець-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, надзвичайний і повноважний посол України.

Закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко в 1959 році і аспірантуру за спеціальністю "Міжнародне право" в 1964 році.

У 1993 - 2010 роках перебував на дипломатичній службі. З вересня 2010 року - професор кафедри міжнародного права Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша спроба обрати аудитора НАБУ від Верховної Ради сталася в липні 2017 року. На рейтингове голосування попередньо були винесені чотири кандидатури, але жодна з них не набрала необхідного мінімуму голосів.

Кабінет міністрів вибрав аудитором НАБУ від уряду юриста Буроменського Михайла.