Рада підтримала зміну Регламенту через "спам" нардепів

Монобільшість у Верховній Раді ухвалила законопроєкт, спрямований на протидію зловживанням прав (спам правками) народних депутатів у процесі законодавчої процедури.

За проєкт закону №1043 від 29.08.2019 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України з протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури" проголосували 242 нардепи.

Верховна Рада

Зазначимо, що створення цього документа пов'язане з більш як 16 тисячами правок, які внесли в законопроєкт, що унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам. Через те, що на розгляд всіх пропозицій міг знадобитися цілий рік, і було ухвалено відповідний закон.

Ініціативу підтримали 204 нардепи зі "Слуги народу", ОПЗЖ – 15, "Довіра" – 13, позафракційні – 10. "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" і "За майбутнє" не надали голосів.

Згідно з новим законом Регламент Ради буде доповнено статтею "Особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні". У тексті сказано, що якщо кількість правок у п'ять і більше разів перевищує кількість статей (пунктів) проєкту первинного законодавчого акта, але не менше за 500 правок, такий законопроєкт може розглядатися за особливою процедурою.

Водночас особлива процедура буде застосовуватися за умов наявності підписів щонайменше 150 нардепів і підтримки не менш як 226 голосів депутатів. До того ж повинні бути надані порівняльні таблиці та супровідні документи до неї.

Відповідно до закону, кожен позафракційний народний депутат, поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої поправки, на якій він наполягає.

Після цього головний комітет у дводенний термін узагальнює отримані пропозиції та поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні.

Також закон передбачає право будь-якого депутата брати під сумнів кожну враховану комітетом поправку. Якщо в сесійній залі вона не набирає 226 або більше голосів, то така поправка вважається відхиленою.

Закон також обумовлює час виступів за поправками на пленарному засіданні під час розгляду законопроекту в другому читанні за особливою процедурою – від однієї до двох хвилин.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Додамо, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував постанову про скасування змін до регламенту Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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