Рада перегляне Виборчий кодекс та подбає про допуск слідчих в зону ООС: головні рішення 3 вересня

У четвер, 3 вересня, Верховна Рада України розглядатиме законопроєкти щодо змін до Виборчого кодексу, створення Бюро економічної безпеки, підтримки сільського господарства та допуску слідчих у зону ООС.

Крім того, парламентарі планують усунути прогалини в законодавстві, які не дозволяють притягувати до відповідальності викрадачів авто, а також розглянути пропозиції президента до закону про резерв держслужбовців. OBOZREVATEL стежить онлайн за найважливішими рішеннями нардепів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зміни до Виборчого кодексу

Ухвалення законопроєкту №3971 було необхідне, аби чергові місцеві вибори у 2020 році відбулися з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою в Україні. Однак за підсумками голосування нардепи провалили його. Голосів не знайшлося навіть на те, щоб відправити документ на повторне перше читання або на доопрацювання.

Документ включав техніко-юридичне доопрацювання окремих положень Виборчого кодексу України. Передусім йшлося про:

вдосконалення процедури висування та реєстрації кандидатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою України;

усунення згадки про вибори старост;

повернення в закон "Про місцеве самоврядування" поняття обласних та районних рад;

збільшення дозволеного розміру вартості матеріалів передвиборної агітації до 63,06 грн тощо.

Створення Бюро економічної безпеки

Законодавча ініціатива передбачає створення органу, який перебере на себе функції податкової міліції, а також деяких підрозділів СБУ, які займаються економічною безпекою.

Планується, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) займатиметься запобіганням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.

Максимальна кількість працівників структури не повинна буде перевищувати 3 000 осіб, керівництво БЕБ обиратиметься на конкурсній основі.

Детективам цього відомства хочуть надати повноваження для здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування злочинів. Крім того, їм хочуть забезпечити доступ до державних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних.

Резерв держслужбовців

Верховна Рада має розглянути пропозиції президента Володимира Зеленського до закону "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву". Раніше глава держави повернув його парламенту зі своїми зауваженнями.

Зокрема, Зеленський не погодився із обмеженням прав і гарантій діяльності державних службовців, яких призначено на посади за контрактами про проходження державної служби на період дії карантину.

Допуск слідчих в зону ООС

Законопроєкт №3984 передбачає допуск дізнавачів, слідчих та прокурорів до району ООС у Донецькій та Луганській областях.

Ухвалення цього документу сприятиме оперативному розслідуванню правопорушень, вчинених у зоні бойових дій. Крім того, законопроєкт дозволить вчасно та якісно документувати факти та обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів до району ООС здійснюватиметься у порядку, визначеному Командувачем об'єднаних сил.

Крадіям авто закриють лазівку

Законопроєкт №3301 покликаний удосконалити законодавство у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом.

Зокрема, в документі зазначається, що незаконне внесення змін, підробка, заміна або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізація, а також створення чи утримання місць, в яких здійснюється переховування, розукомплектування чи переобладнання таких транспортних засобів, карається штрафом від 1 000 до 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В гіршому разі злочинцю загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Підтримка аграріїв

Законопроєкт №3295 "Про державну підтримку сільського господарства України" пропонує створити єдиний аграрний реєстр. Мається на увазі єдина державна інформаційна система, яка міститиме відомості про виробників сільськогосподарської продукції та забезпечуватиме ефективне адміністрування державної підтримки.

Також основні положення документу передбачають:

визначення принципів, на яких надається державна підтримка аграріям;

запровадження законодавчих підстав для функціонування Державного аграрного реєстру;

виключення положень, які стосуються державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію та державних заставних закупівель зерна;

надання права на отримання бюджетної тваринницької дотації суб’єктам, які займаються козівництвом та аквакультурою тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 вересня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про електронні трудові книжки, про утворення військово-цивільних адміністрацій, а також про матеріальну допомогу безробітним і людям з інвалідністю. Документ про реорганізацію РДА вирішили відправити на доопрацювання.

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