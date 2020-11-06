Рада не змогла призначити нових суддів Конституційного суду: що далі

Верховна Рада не змогла призначити нових суддів Конституційного суду України.

На посади суддів КСУ претендували Ольга Боднар-Петровська, Наталія Денисенко, Юрій Павленко та Микола Сірий.

Так, у рейтинговому голосуванні Павленка підтримали 154 нардепа, Боднар-Петровську – 126, Сірого – 97, а Денисенко – 38.

Після цього відбулося остаточне голосування за Павленка з результатом у 100 голосів за необхідних 226.

Спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати проведення повторного конкурсу на посади суддів КСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Конституційний суд визнав неконституційною статтю, яка передбачала покарання за недостовірне декларування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів термінове закрите засідання РНБО. За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини рішення КСУ, а також запевнив, що система електронних декларацій працюватиме.

Законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави було зареєстровано на сайті парламенту.

Глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні.