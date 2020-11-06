Рада не змогла призначити нових суддів Конституційного суду: що далі

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
3,4 т.

  • На посади суддів КСУ претендували Боднар-Петровська, Денисенко, Павленко і Сірий

  • У рейтинговому голосуванні лідирував Павленко, але в остаточному він не набрав 226 голосів

  • Разумков доручив профільному комітету підготувати проведення повторного конкурсу

Буде призначено повторний конкурс

Верховна Рада не змогла призначити нових суддів Конституційного суду України.

На посади суддів КСУ претендували Ольга Боднар-Петровська, Наталія Денисенко, Юрій Павленко та Микола Сірий.

Так, у рейтинговому голосуванні Павленка підтримали 154 нардепа, Боднар-Петровську – 126, Сірого – 97, а Денисенко – 38.

Після цього відбулося остаточне голосування за Павленка з результатом у 100 голосів за необхідних 226.

Спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати проведення повторного конкурсу на посади суддів КСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаВерховна Рада УкраїниКонституційний суд України