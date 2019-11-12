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12 листопада • оновлено в 17:27
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Рада наділила прикордонників новими повноваженнями: що відомо

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Верховна Рада дозволила Державної прикордонної служби України займатися оперативно-розшуковою діяльністю.

Про це йдеться в законопроекті №2161 "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України", за який проголосували 318 нардепів.

"Прийняття законопроекту підвищить якість і надійність безпеки державного кордону України і охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній і прилеглої зонах", – йдеться в пояснювальній записці.

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Документом передбачено зміни абзацу шостого частини першої статті 5 закону "Про оперативно-розшукову діяльність", якими вдосконалюється діяльність ДПСУ в частині здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами забезпечення власної безпеки, забезпечення внутрішньої безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими тощо.

Тепер відповідно до закону в органах ДПСУ створять штат співробітників, які будуть займатися оперативно-розшуковою діяльністю.

Відзначається, що закон вступить в силу з дня, наступного за днем його опублікування.

Рада наділила прикордонників новими повноваженнями: що відомо

Скріншот

Рада наділила прикордонників новими повноваженнями: що відомо

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив список керівних посад в силових структурах, які можна буде призначити тільки після узгодження з ним.

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Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України Верховна Рада України
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