Рада наділила прикордонників новими повноваженнями: що відомо

Верховна Рада дозволила Державної прикордонної служби України займатися оперативно-розшуковою діяльністю.

Про це йдеться в законопроекті №2161 "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України", за який проголосували 318 нардепів.

"Прийняття законопроекту підвищить якість і надійність безпеки державного кордону України і охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній і прилеглої зонах", – йдеться в пояснювальній записці.

Документом передбачено зміни абзацу шостого частини першої статті 5 закону "Про оперативно-розшукову діяльність", якими вдосконалюється діяльність ДПСУ в частині здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами забезпечення власної безпеки, забезпечення внутрішньої безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими тощо.

Тепер відповідно до закону в органах ДПСУ створять штат співробітників, які будуть займатися оперативно-розшуковою діяльністю.

Відзначається, що закон вступить в силу з дня, наступного за днем його опублікування.

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Скріншот

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